Llega el final de la tercera semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 y una de las parejas tendrá que abandonar la competencia de baile.

Luego de una semana en donde las parejas ya empiezan a mostrar ciertas diferencias, la competencia en Las Estrellas bailan en Hoy 2023 se intensifica.

Tras su incorporación a Las Estrellas bailan en Hoy 2023, Andrea Legarreta ya podrá dar su calificación a cada una de las parejas.

Esto podría cambiar Las Estrellas bailan en Hoy 2023 y es que hasta el momento se han registrado muchos empates entre las parejas.

La competencia de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 cada vez se pone más exigente y las parejas se han tenido que enfrentar a lesiones.

Las Estrellas Bailan en Hoy (@programahoy / Instagram )

¿Cuáles son las parejas que seguirán una semana más en Las Estrellas Bailan en Hoy 2023?

Las votaciones de Las Estrellas Bailan en Hoy 2023 ya se han hecho muy predecibles e incluso las parejas ya saben quiénes son los famosos con más votos.

Al igual que la semana pasada, las parejas más votadas fueron:

3 puntos más Isabel Madow de 49 años de edad y Agustín Fernández de 33 años de edad

2 puntos más Dania Méndez de 31 años de edad y Marco León de 31 años de edad

1 punto más Daniela Parra de 25 años de edad y Rafa Nieves de 35 años de edad

Aunque hubo un triple empate, al final se decidió que Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Luja Duhart, de 37 años de edad fueran los grandes ganadores.

Tras una difícil decisión, la pareja nominó de manera directa a Gaby Ramírez de 44 años de edad y Medio Metro.

Briggitte Bozzo y Luja Duhart (@programa_hoy / Twitter )

Las parejas salvadas fueron:

Dania Méndez y Marco León Mayte Carranco de 39 años de edad y Juan Ángel Esparza de 50 años de edad Daniela Parra y Rafa Nieves Gabriela Goldsmith de 60 años de edad y Eduardo Barajas de 27 años de edad Nashla de 29 años de edad y Roberto Carlo de 37 años de edad

Es el momento de votar por tu pareja favorita de #LasEstrellasBailanEnHoy y salvarla de la eliminación 💃⭐🕺



¡Vota aquí! ➡https://t.co/SzsIzDCJ9Q⬅ pic.twitter.com/hhcwjVcCGY — Programa Hoy (@programa_hoy) October 19, 2023

A Mariana ‘La Barby’ Juárez y Fer Corona les faltaba más trabajo para que pudieran hacer una quebradita

Mariana ‘La Barby’ Juárez de 43 años de edad y Fer Corona de 26 años de edad sorprendieron con una quebradita.

Fer Corona resaltó que Mariana ‘La Barby’ Juárez no tiene miedo a las cargadas, pero le deja la responsabilidad a él de no dejarla caer.

Aunque han mejorado, Mariana ‘La Barby’ Juárez y Fer Corona no sorprendieron a los jueces.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Mariana ‘La Barby’ Juárez y Fer Corona en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Destacó que hicieron un baile más elevado por el nivel de dificultad, aunque no estuvieron perfectos agradeció que se arriesgaron.

Les dio un 8 de calificación.

Roberto Mitsuko: Recordó que es uno de los géneros más difícil y le gustó lo que hicieron, aunque resaltó que tuvieron errores.

Les dio un 7 de calificación.

Latin Lover: Puntualizó que han ido avanzando paso a paso, le gustó, aunque considera que les faltó más fluidez y le pidió a La Barby ayudar más a Fer con las cargadas.

Les dio un 7 de calificación.

Ema Pulido: Considera que fue una mala elección de canción, pues todavía les falta más trabajo y soltura para poder presentar una buena quebradita.

Les dio un 6 de calificación.

Albertano: Cree que mostraron su angustia y no parecía que se encontraban divirtiendo, además les pidió más fuerza y soltura.

Les dio un 6 de calificación.

Pese a su esfuerzo, Mariana Ávila y Paulo Quevedo presentan una coreografía sin brillo en Las Estrellas bailan en Hoy

Mariana Ávila de 44 años de edad y Paulo Quevedo de 48 años de edad se enfrentaron por segunda vez a una posible eliminación.

Con tres semanas, Mariana Ávila y Paulo Quevedo se enfrentan a varias lesiones que limitan sus movimientos en su coreografía.

Pese a todo, Mariana Ávila y Paulo Quevedo quieren seguir en Las Estrellas bailan en Hoy, aunque los jueces criticaron que les faltó brillo.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Mariana Ávila y Paulo Quevedo en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Aplaudió su avance a lo largo de la competencia de baile, pero señaló que se ven mejor en baile de pareja que separados.

Les dio un 8 de calificación.

Roberto Mitsuko: Destacó que se nota su trabajo y les pidió que sigan así.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Les pidió no solo obedecer a su coreógrafo, sino buscar mas información para mejorar en su baile.

Señaló que pueden dar más, pero su coreografía fue muy sencilla.

Les dio un 7 de calificación.

Ema Pulido: Considera que ellos son muy aferrados, pero considera que no hay conexión entre los movimientos.

Les dio un 7 de calificación.

Albertano: Puntualizó que les faltó más brillo, pese a todo el esfuerzo que hicieron.

Les dio un 7 de calificación.

Isabel Madow y Agustín Fernández creen que no han bailado tan mal como lo muestran sus calificaciones

Isabel Madow de 49 años de edad y Agustín Fernández de 33 años de edad creen que han ido mejorando y las calificaciones no lo muestran.

Luego de estar en el fondo de la tabla, Isabel Madow y Agustín Fernández señalaron que vieron su video y no habían bailado tan mal como para recibir esas calificaciones.

Isabel Madow criticó que tal parece que Ema Pulido tiene algo contra de ella, por lo que siempre le dará malas calificaciones.

Tras sus declaraciones, Isabel Madow volvió a generar polémica al salir sin zapatos a bailar.

Isabel Madow señaló que era porque se había atorado con tres tenis diferentes por lo que prefirió salir en calcetines, pero no pensaba que eso fuera a generar tantos comentarios negativos.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Isabel Madow y Agustín Fernández en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Considera que tienen buenos momentos y se han superado, pero todavía deben mejorar más.

Criticó que Isabel Madow no haya salido con zapatos.

Les dio un 7 de calificación.

Roberto Mitsuko: Les pidió que deben de estar perfectos al salir a la pista de baile y no se valen excusas.

Les dio un 7 de calificación.

Latin Lover: Agradeció la energía y la actitud, pero les dijo que deberían de seguir trabajando.

Les dio un 7 de calificación.

Ema Pulido: Criticó que no tiene ritmo y les pidió hacerle caso a sus profesores.

Les dio un 5 de calificación.

Albertano: Señaló que si hay avance, pero les pidió arriesgarse más pues siguen mostrando coreografías sencillas.

Les dio un 7 de calificación.

‘El Borrego’ Nava demuestra que puede bailar con su hombro lesionado y calla a todos aquellos que lo criticaron

Tefi Valenzuela de 33 años de edad y Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava de 54 años de edad han causado gran envidia entre sus compañeros.

Luego de los comentarios de Latin Lover, ‘El Borrego’ Nava señaló que no va a dejar que le quite a su pareja Tefi Valenzuela pues no tiene pensado abandonar la competencia.

‘El Borrego’ Nava reveló que el doctor lo dará de alta esta semana, por lo que espera que sea salvado para poder demostrar la otra semana que si puede bailar.

Tras las buenas calificaciones que recibieron, ‘El Borrego’ Nava lloró pues señaló que ha sido un gran esfuerzo por parte de todos.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Tefi Valenzuela y Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Puntualizó que lo hicieron muy bien pues la mantuvieron alegre durante toda la coreografía.

Les dio un 8 de calificación.

Roberto Mitsuko: Le fascinó que hayan salido a darlo todo en la pista de baile y demostrarles a todos que deben de entregar todo.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Aplaudió la mejoría y señaló que si fue duro con ‘El Borrego’ Nava es porque quería que sacará su actitud y demostrará de lo que está hecho.

Espera que no sea la pareja eliminada.

Les dio un 8 de calificación.

Ema Pulido: Aplaudió su baile aunque les pidió seguir trabajando.

Les dio un 8 de calificación.

Albertano: Le encantó por su alegría y desbordaban gran proyección. Aplaudió que salieron a divertirse.

Les dio un 8 de calificación.

Medio Metro no logra cautivar a los jueces y corre el riesgo de salir de Las Estrellas bailan en Hoy

Luego de las duras críticas que recibió tras ser tachado de irresponsable, Medio Metro salió para darlo todo en la pista de baile.

Pese a su lesión en su rodilla, Medio Metro salió sin su silla, pero aún así no lograron convencer a los jueces.

Medio Metro y Gaby Ramírez recibieron fuertes críticas por parte de los jueces, quienes señalaron que les faltaba más trabajo.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Gaby Ramírez y Medio Metro en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Aplaudió la mejoría que mostraron después de que no tuvieron una buena presentación.

Les dio un 6 de calificación.

Roberto Mitsuko: Señaló que todavía les falta trabajar más para mejorar su calificación.

Les dio un 5 de calificación.

Latin Lover: Consideró que a Medio Metro le falta más, pues en la pista de baile no se mueve como lo hace en el cametino.

Les dio un 6 de calificación.

Ema Pulido: Puntualizó que no es suficiente lo que le están mostrando en la pista de baile, pues tienen muchas cosas que mejorar.

Les dio un 4 de calificación.

Albertano: Se le hizo divertido, pero les pidió cuidar su líneas porque eso les afecta en su coreografía.

Les dio un 7 de calificación.