¿Quién es Isabel Madow? La secretaria de Brozo que ha sido confirmada como una de las participantes Las Estrellas bailan en Hoy 2023, después de estar alejada de los reflectores.

El nombre de Isabel Madow -de 49 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que fue anunciada para estar en Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Isabel Madow se ha destacado en el mundo del espectáculo gracias a su belleza, talento y carisma, por lo que muchos de sus seguidores esperan verla en la pista de baile.

Sin embargo muchos se han cuestionado sobre quién es Isabel Madow, la famosa que se dio a conocer al ser la secretaria de Brozo.

¿Quién es Isabel Madow? La secretaria de Brozo que estará en Las Estrellas bailan en Hoy

Isabel Madow nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1973. Sus papás se llevaban 20 años de diferencia y lamentablemente se separaron por lo que la famosa no pudo convivir mucho con su papá.

Uno de los grandes golpes que sufrió Isabel Madow fue la muerte de su hermana mayor, la famosa confesó que presintió su muerte dos años antes porque le dan premoniciones en sueños.

Isabel Madow fue la que encontró a su hermana muerta en su casa, pero ha borrado varias cosas de ese momento.

Desde muy pequeña Isabel Madow mostró que tenía una gran belleza, por lo que cuando era una adolescente empezó su carrera como modelo.

La carrera de Isabel Madow alcanzó gran popularidad a principio de los años 2000, cuando apareció como la secretaria de Brozo en el programa “El Mañanero”.

Su impactante belleza, hizo que Víctor Trujillo cada vez más la incluyera en el programa por lo que el nombre de Isabel Madow se hiciera conocido.

Isabel Madow logró abrirse paso en la industria del entrenamiento y participó en otros proyectos televisivos como reality shows, comedias y telenovelas.

En 2003, Isabel Madow fue parte de “Big Brother VIP” de México, donde resultó ser la segunda expulsada.

Pero la producción le tenía una sorpresa e Isabel Madow se fue a la versión española de “Gran Hermano”, como un intercambio.

Ahí Isabel Madow causó gran polémica por su sensualidad y haberse besado con uno de los participantes.

“El país se escandalizó porque me puse una tanga y me besé con alguien (...), ahora con los realities shows pasan cosas más fuertes y conmigo me mandaron a la hoguera porque me puse una tanga y me fui a España y me besé con un español; bueno, pues era soltera, tenía 25 años; hicieron más escándalo del que fue, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho”, recordó la actriz en el programa El minuto que cambió mi destino.

En 2004, Isabel Madow debutó como actriz en la serie “La Escuelita VIP”, producida por Jorge Ortiz de Pinedo.

Isabel Madow mostró su gran belleza al posar para la revista Playboy en dos ocasiones.

Además de su trabajo en la televisión, Isabel Madow también mostró su habilidad en la música y en 2006 lanzó su primer disco como cantante, titulado “La Madow”.

También fue parte del grupo ‘Xtremo’ con Liliana Lago y Paola Durante, presentandose en varias partes del país.

Isabel Madow participó en el programa “Bailando por la boda de mis sueños”, mostrando sus habilidades para el baile.

En 2008 Isabel Madow participó en la telenovela con “Alma de hierro” y en el cine con la producción “El todas mías” con Héctor Rodríguez y La Prima. En 2009 fue parte del elenco de “Corazón salvaje”.

En los últimos años la popularidad de Isabel Madow bajó porque se mantuvo alejada de los medios de comunicación.

¿A qué se dedica en la actualidad Isabel Madow?

Isabel Madow ha incursionado en las plataformas para adulto, donde suele tener contenido exclusivo para sus seguidores.

El costo mensual de su plataforma “isabelmadowvip” para ver los videos e imágenes exclusivas de la famosa es de 15 dólares, aproximadamente 300 pesos mexicanos.

En 2017, Isabel Madow se convirtió en mamá. Su hijo se llama Giorgio y es fruto de su relación con el modelo Federico Burbik.

Isabel Madow reveló que su embarazo fue de alto riesgo, además de que subió mucho de peso por lo que recibió muchas críticas.

Sin embargo, ahora Isabel Madow espera regresar con todo a la televisión con Las Estrellas bailan en Hoy.