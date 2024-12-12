Tres parejas presentan su penúltimo baile en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 para demostrar por qué deberían ganar.

A un día de la gran final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024, las emociones dentro de la competencia no se han hecho esperar.

Y es que en medio de la felicidad de las parejas por haber llegado hasta la décima semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2024, los famosos también se encuentran tristes por decirle adiós a la competencia.

Este jueves 12 de diciembre se presentaron en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Caeli, de 34 años de edad, y Aristeo Cázares, de 29 años de edad

Nicole Chávez, de 26 años de edad, y Juan Solo, de 41 años de edad

Jorge Anzaldo, de 36 años de edad, y Mariana Ochoa, de 45 años de edad

Con estas presentaciones se cierra la etapa previa a la gran final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Y es que el viernes 13 de diciembre se conocerá a la pareja ganadora de Las Estrellas bailan en Hoy 2024, tras diez semanas de competencia.

Recuerda que las votaciones siguen abiertas para que puedas apoyar a tus famosos favoritos en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Las Estrellas bailan en Hoy 2024 (@programahoy / Instagram )

Jorge Anzaldo y Mariana Ochoa piden votos a un día de la gran final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024

Jorge Anzaldo y Mariana Ochoa pidieron votos a un día de la gran final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Mariana Ochoa confesó que fue con esta con la coreografía con la que pensó salirse de la competencia, pues en ese momento se sintió frustrada al no poder dedicarle el tiempo suficiente.

Incluso fue en ese momento que Jorge Anzaldo y Mariana Ochoa mostraron diferencias al no tener tiempo para ensayar.

Sin embargo, fue este baile donde recibieron buenas calificaciones por lo que decidieron replicarlo.

Esto opinaron los jueces sobre el baile de Jorge Anzaldo y Mariana Ochoa en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Andrea Legarreta: Les pidió que se sintieran orgullosos por su trabajo.

Latin Lover: Señaló que los quieren mucho por su trabajo.

Ema Pulido: Los felicitó por su trabajo, pero destacó que no le trasmitieron mucho.

Nicole Chávez y Juan Solo repiten su mejor baile a un día de la final en Las Estrellas bailan en Hoy 2024

Nicole Chávez y Juan Solo señalaron que habían repetido su mejor baile con la intención de que en esta ocasión si les den calificación perfecta.

Aunque en un principio no fue su canción preferida, Nicole Chávez y Juan Solo destacaron que tuvieron una buena recepción.

Nicole Chávez y Juan Solo destacaron que lo que les ayudó fue su interpretación y en está ocasión no podía faltar.

Tras su presentación, Nicole Chávez y Juan Solo pidieron votos pues creen que deberían de ganar Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Nicole Chávez incluso les pidió a las fans de Nicola Porcella que votarán por ellos.

Esto opinaron los jueces sobre el baile de Nicole Chávez y Juan Solo en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Andrea Legarreta: Confesó que la pareja se ha ido transformado y lograron que a ella hasta le hicieron que le gustara su baile cuando no es fan del género.

Latin Lover: Les agradeció por su talento, entrega y disciplina a lo largo de la competencia.

Ema Pulido: Aplaudió su trabajo, pero señaló que cree que su coreografía fue solo un espectáculo y dejaron atrás la parte emocional.

¿A Caeli y Aristeo Cázares ya se les acabó la energía a un día de la final de Las Estrellas bailan en Hoy 2024?

Caeli y Aristeo Cázares señalaron que pulieron su mejor baile para demostrar que si habían mejorado.

Y es que aunque no lo cambiaron, si se enfocaron en las cosas que no les había salido tan bien en su primera presentación.

Aristeo Cázares confesó que si han bajado mucho de peso a lo largo de la competencia, pero están listo para darlo todo en los últimos días.

Caeli y Aristeo Cázares pidieron votos a su público para que puedan ganar Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Esto opinaron los jueces sobre el baile de Caeli y Aristeo Cázares en Las Estrellas bailan en Hoy 2024:

Andrea Legarreta: Considera que tienen una gran conexión, cree que ha sido increíble que hayan llegado a esta altura.

Latin Lover: Destacó que fue uno de los mejores bailes de la competencia de Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Ema Pulido: Cree que están un poco cansados y eso se nota en su coreografía.

Les pidió descansar y tomar algo para recuperar sus energías, pues no podían llegar así a la final.