La serie de Gloria Trevi fue un éxito en Vix, pero ahora que decidieron pasarla a televisión abierta, también está triunfando, aunque en Sale el Sol dieron opiniones sobre lo que podría ser revictimización.

Aunque Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- mostró muy orgulloso la entrevista que tuvo con Gloria Trevi, las conductoras de Sale el Sol, no esperaron a dar su punto de vista sobre su serie.

Y es que Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, se opusieron a las palabras que Gloria Trevi -de 55 años de edad- usa para describir su serie.

Gloria Trevi dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante sobre su serie, Ellas Soy Yo, pero hay puntos en los que podría estar cayendo en la revictimización.

Según el análisis que Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- y Ana María Alvarado -de 54 años de edad-, pese a que su serie la hace “para ayudar” a identificar agresores, también le ha servido para limpiar mucho de lo que se dice sobre ella, pero a costa de tundir a otras.

Los argumentos de Joanna Vega-Biestro es que Gloria Trevi deja en su serie muy mal a María Raquenel o Mary Boquitas -de 53 años de edad-, además de que quiere destacar que ella era la única talentosa y las demás la envidiaban.

“Le pega con todo a Mary Boquitas y Aline también, y quiere dejar claro que la del talento era ella, que todas las demás eran unas envidiosas (...) No estoy diciendo que Gloria no es talentosa, pero cuando dice que no le quiere tirar a nadie, la verdad es que sí lo hace”.

Joanna Vega-Biestro, conductora.