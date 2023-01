El exitoso programa La Rosa de Guadalupe presentó una nueva historia de milagro, “El sida y los millennials” capítulo en el cual tratara uno de los temas de salud sexual que aún tiene tabú entre las generaciones más jóvenes.

Todo comenzará en “El sida y los millennials” de La Rosa de Guadalupe con Laura, una joven que disfruta de la vida y el amor con todo sus implicaciones.

A esto Laura conocerá a Bernardo en un antro, con quien comenzará a salir, para luego ser novios.

Al paso de tres meses Bernardo le pedirá a Laura la prueba de amor, pero la joven se negara, pues le gustaría tener relaciones sexuales con su novio a su debido tiempo.

Sin embargo, la vida de Laura dará un giro al enterarse que su ex novio ha fallecido, lo alarmante de esto será saber que falleció a causa del sida.

Lo que preocupa a Tamara, mamá de Laura quien siempre ha sido muy accesible con la información y la libertad de la sexualidad de su hija.

A esto Tamara, le pedirá a su hija hacerse la prueba del sida, pero Laura rechazara hacerlo.

Ya que como millennials se negara a creer en el sida, asegurando que solo es una enfermedad inventada por los gobiernos para reprimir la sexualidad de los jóvenes.

“El sida y los millennials” es la verdad que saldrá a relucir en La Rosa de Guadalupe

Ante la gravedad de los pensamientos millennials de Laura, su madre Tamara hará lo imposible para que vea la verdad en “El sida y los millennials” en La Rosa de Guadalupe.

Tras informarse y enterarse de la alarma sobre los contagios de sida en la generación millennials, Tamara obligará a Laura a hacerse la prueba.

Por lo que el milagro de La Rosa de Guadalupe llegará luego de que Laura sea llevada al doctor y conozca de frente casos de personas contagiadas de sida.

Personas que como Laura no utilizaron protección sexual al no creer en el sida y que hoy su vida es diferente; la cual los ha hecho enfrentan día a día la muerte, pues esta enfermedad no tiene cura.

Pese a esto Laura seguirá negándose, y será hasta cuando su novio Bernardo le exija hacerse los estudios para saber si tiene sida o no.

Con tal exigencia, Laura confesará a Tamará que ha tenido miedo de saber si tiene sida, sin embargo lo enfrentará junto a su madre quien siempre la ha apoyada.

Siendo negativo el resultado, Laura conocerá que “El sida y los millennials” en La Rosa de Guadalupe son temas los cuales no se deben pasar a la ligera, ya que contagiarse por pensamientos sin fundamento no es una broma para la salud.