Emilio Osorio, de 20 años de edad, ganó la última prueba de liderato, lo que significa que es muy probable que el próximo domingo un habitante del Team Cielo abandone La Casa de los Famosos México.

Aunque ‘el niño halcón’ quería llevar a Sergio Mayer o a Poncho de Nigris a la suite, la audiencia eligió a Wendy Guevara, de 29 años de edad, como su acompañante.

Esto no molestó a Emilio Osorio, quien desde un inicio dejó claro que quería compartir la suite con alguien de su Team Infierno; sin embargo, La Perdida bromeó al decir que sentía que el joven estaba obligado a compartir con ella.

Mandando a corte para evitar que la gente viera una pelea innecesaria, misma que fue parte del juego, Emilio Osorio abrazó a Wendy Guevara y ambos fueron a disfrutar de la comida y los regalos que estaban esperándolos.

Habitantes de La Casa de los Famosos México conspiran contra Sergio Mayer

Habitantes de La Casa de los Famosos México están hartos de Sergio Mayer pues resultó ser muy mandón y un apasionado en el tema del ahorro y del reciclaje.

Por ello, Poncho de Nigris, de 47 años de edad, acordó a sus compañeros no hacer nada de lo que Sergio Mayer les pide. “No me mandan en mi casa, que me vas a mandar tú”, se quejó.

Mientras que Wendy Guevara asegura que Sergio Mayer, de 57 años de edad, sería feliz enviándola a una escuela de señoritas, razón por la que Apio Quijano le tenía miedo.

Uniéndose a la conspiración, La Barby Juárez, de 43 años de edad, asegura que el ex Garibaldi se pasa de ahorrador ya que las regaderas de La Casa de los Famosos México están diseñadas para hacer solas el trabajo.

Emilio Osorio se vuelve el líder de la semana 8 y el último en La Casa de los Famosos México

La suerte se le acabó a Jorge Losa, de 33 años de edad. Al español se le complicó la prueba de equilibrio la cual consistía en subirse a una patineta y evitar que una pelota tocara el piso. Poncho de Nigris fue quien se coronó.

Sin embargo, debido a que el regiomontano no encontró las cuatro botellas de Powerade que le darían la victoria, ‘Albacete’ tuvo una nueva oportunidad, pero la suerte en esta ocasión no estuvo de su lado.

Fue Emilio Osorio quien encontró las botellas y le dio la mejor noche al Team Infierno, quien si logra una nominación perfecta según su estrategia podrá sacar del juego a Jorge Losa.