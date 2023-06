Gustavo Adolfo Infante estuvo como panelista en La casa de los famosos México, pero parece ser que alguien -Pepillo Origel- quedó molesto porque no lo invitaron a participar.

Durante el domingo -11 de junio- de la primera eliminación de La casa de los famosos México, estuvieron presentes:

Gustavo Adolfo Infante de 58 años de edad

Addis Tuñón de 42 años de edad

Shanik Berman de 64 años de edad

Eduardo Videgaray de 53 años de edad

Lucía Méndez de 68 años de edad

Pero tal parece que a Pepillo Origel -de 75 años de edad- no le gustó esta decisión de Televisa y se fue contra los panelistas poco famosos que invitaron.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y le respondió a Pepillo Origel porque sintió que le quedó el saco.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (YouTube/ Gustavo Adolfo Infante TV / Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante VS Pepillo Origel: La casa de los famosos México da hasta de qué hablar con los panelistas

Mientras dentro de La casa de los famosos México, los habitantes están dando de qué hablar, los panelistas también están aplicando la misma desde el exterior.

Durante el domingo de eliminación, se notó la presencia de varios panelistas, entre los que estaban algunos nuevos en la televisora:

Gustavo Adolfo Infante

Addis Tuñón

Y tal parece que esto no le gustó a Pepillo Origel, pues enseguida criticó a Televisa, llamando con poca fama a los invitados de Imagen Televisión.

“Que raro como si en Televisa no hubiera tanto famoso!!”. Pepillo Origel, conductor.

Pepillo Origel se va contra panelistas de La casa de los famosos México. (@juanjoseorigel)

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante le respondió en su post de Instagram lo siguiente:

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no ha formado ninguno”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Gustavo Adolfo Infante defiende su participación en La casa de los famosos México. (instagram / Captura de pantalla)

Pero el pleito no quedó ahí, pues Gustavo Adolfo Infante también tomó su canal de YouTube, para responder a Pepillo Origel, señalando que no este no tiene formación de periodista ni está vigente y por ello no lo invitaron a La casa de los famosos México como panelista.

“Me parece lamentable que tantos años en Televisa y no haya periodistas de espectáculos, no se se vale, yo creo que la mejor manera de cuidar la chamba no es tirandole caca a otras personas, la mejor manera de defender el trabajo es haciendo bien su trabajo”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

La casa de los famosos México: No solo Gustavo Adolfo Infante y Pepillo Origel, dos más se metieron en el pleito de panelistas

El gran pleito que se armó entre los panelistas de La casa de los famosos México, por la crítica de Pepillo Origel a Gustavo Adolfo Infante, pero no solo ellos se agarraron del chongo.

Aunque Gustavo Adolfo Infante se puso solito el saco del comentario de Pepillo Origel, no fue el único, pues Addis Tuñón también se defendió, señalando que él ya no está vigente.

“No hay periodistas de espectáculos vigentes, lamento que le genere este comentario (...) todo tiene un tiempo, todo tiene un momento (...) lamento que usted no considere que puede compartirse el espacio, el foro, el éxito, con quiénes también lo trabajamos”. Addis Tuñón, periodista.

Y sumado al apoyo de Pepillo Origel, Martha Figueroa -de 71 años de edad-, también se fue contra los invitados panelista a La casa de los famosos México.

En el mismo post de Pepillo Origel, Martha Figueroa apuntó que tampoco es que se necesitara “un master en periodismo” para hablar de La casa de los famosos México.

Y terminó echándole tierra a Gustavo Adolfo Infante por el pleito que tienen desde hace tiempo, “Y ya sabes quien… se siente soñado”.

Martha Figueroa concuerda con Pepillo Origel sobre Gustavo Adolfo Infante. (Instagram / Captura de pantalla)

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dijo que no le importaba lo que Pepillo Origel dijera y que de todos modos, terminó su semana como panelista en La casa de los famosos México.