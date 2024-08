Las máscaras siguen cayéndose. La verdadera personalidad de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 en poco tiempo han salido sale a la luz y lamentablemente no están gustando a la audiencia y a los jugadores tampoco.

Los roces entre los “amigos” ya están surgiendo. El sindicato, el grupo que se cree el fuerte de La Casa de los Famosos México 2024 está por desbaratarse.

Gomita podría tener sus días contados en el reality show de Televisa Univisión y la audiencia lo está celebrando.

Ya hay rupturas en el Cuarto Tierra; no soportan a Gomita

Luis Potro Caballero llegó a su límite. El influencer no soporta a Gomita ya que considera que la payasa es falsa y mandona, además de que se cree intocable por ser amiga de Ricardo Peralta.

Y es que Ricardo Peralta, de 34 años de edad, se ve como ganador de La Casa de los Famosos México 2024 y Gomita -de 29 años de edad- quiere estar pegada a él para colarse a los tres primeros lugares del juego.

Sin embargo, ninguno de los dos es favorito de la audiencia por lo que de ser nominados por “el sindicato” sí estarían en riesgo de quedar fuera.

Además de Luis Potro Caballero -de 32 años de edad-, Mariana Echeverría -de 40 años de edad- dice no soportar a Gomita por su personalidad, la cual considera pesada y exagerada.

Mientras que Luis Potro Caballero, Mariana Echeverría y Adrián Marcelo se unen contra la payasa, ésta rompe en llanto porque el ex Acapulco Shore la llamó Mamá Coco y le pidió cantar tras verla con el cabello trenzado.

¿Briggitte Bozzo está enamorada de Sian Chiong?

A Briggitte Bozzo se la pasó muy rápido el gusto por Agustín Fernández. La actriz -de 22 años de edad- actualmente estaría interesa en Sian Chiong -de 30 años de edad-.

La forma en que Briggitte Bozzo mira a Sian Chiong delata lo que la actriz está sintiendo; claro, son cosas de mujer.

Adrián Marcelo se burla del hijo muerto de Shanik Berman

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se echó de enemigos a fans de Shanik Berman -de 65 años de edad- por culpa de su humor negro.

Adrián Marcelo prometió a Shanik Berman que no la nominaría; sin embargo, no piensa cumplir su palabra ya que él no tiene un hijo muerto como la periodista de espectáculos.

“Lo cuido es que yo no tengo un hijo muerto” Adrián Marcelo hablando de Shanik!

¿Alguien esperaba más de este personaje? Y Mariana riéndose como si ella no hubiera perdido un bebé? 🤯 #LaCasaDeLosFamososMx2pic.twitter.com/j8gBhl3kF9 — Eddy (@soyeddynieblas) August 2, 2024

Shanik Berman tunea a Agustín Fernández

Shanik Berman sabe que el principal encanto de Agustín Fernández -de 34 años de edad- son sus ojos por lo que ayudó al modelo a sacarles provecho.

Shanik Berman maquilló los ojos de Agustín Fernández. Además de ponerle sombra en los ojos, añadió un poco de rimel azul a sus pestañas.

Según la comunicadora, el modelo es la versión masculina de la fallecida actriz Elizabeth Taylor.

Briggitte Bozzo provoca la envidia de Gomita

Gomita ya se enteró que el nombre de Briggitte Bozzo es francés y que ella nació en Venezuela. Así como tiene descendencia italiana, árabe y colombiana.

Por lo que Gomita dice envidiar las raíces de Briggitte Bozzo y reprocha haber nacido en Neza con una familia mexicana.

Adrián Marcelo cuestiona el cast de La Casa de los Famosos Mexico 2024

Adrián Marcelo da por hecho que el cast de La Casa de los Famosos México 2024 fue elegido de acuerdo a sus personalidades ya que el objetivo principal es generar polémica.

Lo que Adrián Marcelo no comprende es por qué decidieron invitar a una periodista de espectáculos y a cuatro actrices.