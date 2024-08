¿Mariana Echeverría provocó muerte de un fan en Mundial de Brasil 2014? Reviven la historia de un joven que se aventó de un crucero presuntamente para impresionarla.

Mariana Echeverría -de 40 años de edad- partía como una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, las actitudes que ha mostrado dentro de La Casa de los Famosos México 2024 ha provocado que se convierta en una de las habitantes menos preferidas.

En medio de las críticas que ha recibido Mariana Echeverría en las redes sociales, se revivió la historia de la muerte de un joven durante el Mundial de Brasil 2014.

Y es que Mariana Echeverría se vio involucrada en esta trágica muerte y es que se dio a conocer que se trataba de un pretendiente que había tratado de impresionarla.

A continuación te contamos todos los detalles sobre la muerte de este joven y por qué Mariana Echeverría se vio involucrada en la historia.

Mariana Echeverría (@lcdlf_fan / X )

¿Por qué se vio involucrada Mariana Echeverría en la muerte de un joven en Mundial de Brasil 2014?

En los últimos días el nombre de Mariana Echeverría se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que muchas personas se han pronunciado en contra de las actitudes que ha mostrado Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, en esta ocasión se ha revivido una trágica muerte de un joven en el Mundial de Brasil 2014 en el que se habría visto involucrada Mariana Echeverría.

Hace 10 años trascendió la noticia de un hombre que habría perdido la vida luego de que saltó de un crucero por Brasil.

De acuerdo con algunas versiones, el hombre habría querido impresionar a una mujer y por eso habría saltado del crucero.

Esa mujer presuntamente sería Mariana Echeverría, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2024, algunos aseguraban que en ese momento eran pareja mientras que otros señalaron que el joven era fan de la conductora.

A través de la cuenta de X Peaches con corona -quien comparte varias cosas que suceden dentro de La Casa de los Famosos México 2024- se destacó que el joven nunca fue encontrado.

Además menciona que la joven a la que quería impresionar fue la que lo incitó a saltar del crucero.

“Cuenta la leyenda que en este barco iba una señorita a la que el fallecido (nunca lo encontraron) quería impresionar y ella le dijo: ‘a que no te tiras’ y él dijo: ‘¿quieres ver?’, acto seguido se aventó (...) ¿adivinen quién era la señorita?”, escribió en su mensaje.

La usuaria Peaches con corona compartió una captura del medio Excelsior quien habló sobre la muerte de este joven mexicano.

En la nota se menciona que el joven se trataba de Jorge Alberto López Amores, hijo del procurador General de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar.

Testigos señalaron que Jorge Alberto López Amores saltó porque quería quedar bien con una mujer que salía en la televisión.

Cuenta la leyenda que en este barco iba una señorita a la que el fallecido(nunca lo encontraron)quería impresionar y ella le dijo:a que no te tiras y él dijo:quieres ver?acto seguido se aventó...adivinen quién era la señorita???? pic.twitter.com/NhQKS69u3D — Peaches con corona (@_lajefa_si) July 30, 2024

¿Qué fue lo que dijo Mariana Echeverría sobre la muerte del joven luego de que saltó de un crecero?

Luego de que su nombre estuviera involucrado en esta trágica muerte, Mariana Echeverría no reveló detalles de lo que habría pasado.

Sin embargo, Mariana Echeverría si compartió un mensaje en X, antes Twitter, donde señaló que las autoridades le habrían pedido no hablar sobre el tema.

“Por el momento no daré ninguna declaración de lo sucedido en el crucero, ya que las autoridades así me lo han pedido. Fue un momento muy impactante y agradezco su comprensión. Gracias” Mariana Echeverría

El mensaje de Mariana Echeverría provocó gran controversia y es que se señaló que las autoridades no le hubieran pedido no hablar si no estuviera involucrada.

Además de que aumentaron las especulaciones de que Mariana Echeverría era novia del joven que murió.

Esto después de que apareció junto al joven en un video en el que dice la frase: “beso vine” y también le da un beso en la mejilla.

En medio de las especulaciones sobre una presunta relación amorosa, Mariana Echeverría no aclaró su relación con el joven que había muerto.

Facundo habla sobre la muerte del joven que se aventó del crucero ¿menciona a Mariana Echeverría?

En 2020 Facundo acudió a La Cotorrisa y habló sobre lo ocurrió con el joven que se aventó del crucero.

Facundo aseguró que el joven se encontraba muy borracho y estaba insistiendo en qué se iba aventar del barco.

En su conversación, Facundo destacó que él se acercó al joven y le dijo que se iba a matar si se aventaba.

Pero el joven no lo escuchó e incluso le dijo que lo haría para tener más seguidores pues se encontraba convencido que ese momento se viralizaría.

Facundo relató que ya le había caído mal porque le estaba robando sus chelas, además de que ya había visto que deseaba mucho ser famoso y haría cualquier cosa para conseguirlo.

En la entrevista, Facundo destacó que al final le dijo al joven que si quería saltar estaba bien, pero que lo dejará ir por su cámara para grabarlo.

Fue en ese momento que Facundo mencionó que Mariana le contó (no mencionó su apellido) que el joven pensó que él se quedaría con sus vistas por lo que entregó su cel para que lo grabarán y él tuviera su video.

Sin esperar a Facundo, el joven se aventó y de inmediato sonó la alarma de que una persona se había caído.

Facundo reveló que el barco se tuvo que regresar y dieron varias vueltas tratando de localizar al joven.

Pero a la media hora se oscureció y su búsqueda se volvió muy difícil y nunca lo encontraron.

Facundo resaltó que el cree que al joven se lo trago la propela, pero sorprendió al señalar que en ese momento le preocupó que no llegarían al siguiente partido de México.

Y es que tenían que esperar por la búsqueda, pero cuando supieron que estaba alcoholizado entendieron que no lo iban a encontrar.

Facundo destacó que a las tres horas ya lo dieron por muerto.