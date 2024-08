Gomita podrá dormir en el cuatro Tierra, pero la cómica ya está demostrando en La Casa de los Famosos México 2024 que está harta de varios ahí, sobre todo porque se atrevieron a compararla con Mamá Coco.

En la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2024, Gomita -de 30 años de edad- está teniendo un gran privilegio al lado de Ricardo Peralta, pues están durmiendo en la suite del líder.

Este espacio se ha prestado para que Gomita y Ricardo Peralta hablen abiertamente sobre sus sentimientos y fue primero la influencer quien estalló contra su propio equipo de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que lo que más le dolió a Gomita fue que uno de sus compañeros de cuarto Tierra no deja de molestarla y hasta la comparó con Mamá Coco, lo que le provocó las lágrimas a la influencer por lo mal que la hizo sentir.

Gomita llora en La Casa de los Famosos México 2024 porque la compararon con Mamá Coco

Gomita ya no está aguanta más a algunos compañeros de su propio cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2024 y como muestra de ello, las lágrimas que derramó cuando recordó que uno no la deja en paz.

Estando en la suite de líder con Ricardo Peralta, Gomita estalló contra varios del autodenominado ‘Sindicato’, pero específicamente anda sentida con Luis Potro Caballero.

Y es que Gomita compartió que le molesta mucho que Luis Potro Caballero la quiera bromear en todo momento, incluso cuando está hablando con Briggitte Bozzo de su postre favorito.

“Me preguntó Briggitte que cuál era mi postre favorito y ahí va Potro ‘el helado de molleja’, ‘el helado de patas de pollo’, y yo, sí verdad, sí. Esas cosas a mí no me gustan, perdón pero no, no me lo merezco”. Gomita, influencer.

Sin embargo, lo que hizo estallar a Gomita en La Casa de los Famosos México 2024, fue el acordarse que Luis Potro Caballero -a quien consideraba su amigo- la comparó con Mamá Coco.

Gomita llorando por ser llamada Mamá Coco en La Casa de los Famosos México 2024. (Instagram / lacasafamososmx / Tomada de video)

Quebrando en llanto, Gomita señaló que el hecho de haberse hecho dos colitas bajas con trenzas hizo que Luis Potro Caballero la llamara Mamá Coco.

“Ay perdón, me dolió tanto que le dije a Mariana, me da mucho coraje gorda porque me trencé el cabello, me hice dos coletitas, entonces llega Potro y me dice -ay, pareces Mamá Coco, haber canta-”. Gomita, influencer.

Gomita está harta de Luis Potro Caballero en La Casa de los Famosos México 2024, pero a Mariana Echeverría ya tampoco la traga

Gomita compartió que ya no soporta a Luis Potro Caballero en La Casa de los Famosos México 2024, sobre todo porque la comparó con Mamá Coco, pero no es al único que ya no quiere cerca.

En la misma plática con Ricardo Peralta, Gomita compartió que Mariana Echeverría está acabando con su paciencia, porque además tienen puntos de vista distintos sobre las nominaciones.

La payasa detalló que Mariana Echeverría tiene seguidores “porque es esposa de uno del América”, sin embargo, explicó que a ella la siguen porque así lo quieren, de modo que ve a sus followers más valiosos.

“Yo no soy amiga de la esposa del América, de este, yo no, la que me sigue a mí es gente de la chida, de la que se quita un taco por ir a pagar un pinche boleto”. Gomita, influencer.

Asimismo, señaló que en ocasiones le molesta la actitud de Mariana Echeverría, pues la criticó por aconsejarle “aquí no te debes tentar el corazón”.

“Sí, güey, porque tú no tienes sentimientos, hay cosas en las que respondes bien culero”. Gomita, influencer.

Mariana Echeverría y Adrián Marcelo comienzan a chocar dentro de ‘Sindicato’ (Especial / Captura de pantalla)

Sin embargo, la incomodidad de Gomita no es solamente por parte de ella hacia Luis Potro Caballero y Mariana Echeverría, pues estos también han confirmado que ya no les cae bien.

Adrián Marcelo en plática con Luis Potro Caballero en La Casa de los Famosos México 2024, señaló incluso que Mariana Echeverría al menos cocinaba, pero que Gomita no hacía nada y ya no la aguanta por sus actitudes.