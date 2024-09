Decepcionado y molesto se encuentra Adrián Marcelo al ver que Team Tierra gana dinámicas, pero no el apoyo de la audiencia de La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que ha Adrián Marcelo tiene una nueva estrategia para mantenerse en La Casa de los Famosos 2024. Pondrá fin al Team Tierra.

Cabe mencionar que el Team Tierra está conformado por:

Adrián Marcelo -de 34 años de edad-

Ricardo Peralta -de 34 años de edad-

Agustín Fernández -de 34 años de edad-

Sian Chiong -de 30 años de edad-

Se acaba Team Tierra porque Adrián Marcelo jugará solo

Tras la salida de Gomita -de 29 años de edad-, Adrián Marcelo da por hecho que la audiencia de La Casa de los Famosos 2024 no los quiere apoyar porque no son un verdadero equipo.

Por lo que amenaza con seguir creando contenido rudo y por tanto no desea afectar el juego de sus compañeros en La Casa de los Famosos 2024 pues no piensa tener una convivencia bonita con sus rivales ya que no le gusta platicar banalidades.

Así como les da su palabra de no nominarlos y ayudarlos a que no los nominen.

Por su parte, Agustín Fernández les pide que solo se diviertan ya que seguirán siendo equipo, pero sin nombre.

Team Tierra sube a la suite sin Sian Chiong

Esta semana, Agustín Fernández es el líder de La Casa de los Famosos 2024 tras ganar un juego donde la memoria jugaba un papel muy importante.

Además de conseguir nuevamente la inmunidad, La Jefa recompensó a Agustín Fernández de la mejor manera: premio a todo su cuarto.

Al cuarto Tierra se le permitió dormir por una noche en la suite; sin embargo, Sian Chiong no pudo estar con su equipo ya que duerme en cuarto Mar por lo que sus enemigos comenzaron a burlarse.

Y es que según una de las reglas de La Casa de los Famosos 2024, nadie que esté en la suite del líder puede bajar alimentos para compartir.

Aseguran que Agustín Fernández no tiene responsabilidad afectiva

Luego de que Dog Chow llevará perritos a La Casa de los Famosos 2024 para convivir con los habitantes, Karime Pindter y Gala Montes se burlan de Agustín Fernández.

El modelo quedó encantado con los cachorros por lo que aseguró que adoptará uno, hecho que hizo reír a Karime Pindter -de 31 años de edad- y Gala Montes -de 24 años de edad-.

Las integrantes del Team Mar aseguran que Agustín Fernández no tiene responsabilidad afectiva como para cuidar a alguien más, incluso a sí mismo. “Menos va a poder cuidar un perro”, asegura la actriz.

Adrián Marcelo exhibe a habitantes del cuarto Mar

Adrián Marcelo quiere que audiencia de La Casa de los Famosos 2024 vea la verdadera personalidad de las integrantes del cuarto Mar, por lo que las ha exhibido.

Adrián Marcelo llamó a Arath de la Torre -de 49 años de edad- para que viera como Briggitte Bozo y Gala Montes dejaron la mantequilla y algunos ingredientes en la mesa tras prepararse unas arepas.

El influencer quería probar que no mintió al decir que las integrantes del cuarto Mar no son tan limpias como presumen.

Briggitte Bozzo da un poco de amor a Ricardo Peralta

Ricardo Peralta confesó a Briggitte Bozzo sentirse feo por lo que la actriz le aseguró que nadie es feo y que todas las princesas tienen inseguridades.

Por lo que le pidió a Ricardo Peralta mirarse al espejo y recordarse lo bello que es fisicamente e internamente.