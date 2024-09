Tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, Gomita ya se enfrentó a todo lo que hizo en el reality show y así fue exhibida en el programa Hoy.

Gomita se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 2024, por lo que este martes 3 de septiembre ha comenzado con su gira de medios.

Es por ello por lo que se presentó en el programa Hoy, sin embargo solo termino siendo exhibida por todos los comentarios que realizó en La Casa de los Famosos 2024 y que no fueron ciertos.

Al igual que pasó con Sabine Moussier, Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- no fue entrevistada por ninguno de los conductores principales del programa Hoy.

Pero eso no evitó que no fuera cuestionada por sus acciones en La Casa de los Famosos 2024, incluso Gomita tuvo una pequeña discusión con Nicola Porcella por su romance con Agustín Fernández, de 34 años de edad.

Gomita llega a Hoy, programa a donde juró que nunca iría, tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 2024

Este martes 3 de septiembre, Gomita se presentó en el programa Hoy donde habló sobre su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Gomita fue presentada durante la sección ¿De qué me hablas?, por lo que no fue entrevistada por ninguno de los conductores principales de Hoy.

Gomita (la casa de los famosos)

Desde le primer momento Gomita se intentó esconder y es que el primer clip que le pusieron fue cuando ella dijo en La Casa de los Famosos 2024 que no iría a Hoy.

Y es que Gomita recordó que se había salido de Las Estrellas bailan en Hoy, por lo que no cría que la fueran a invitar.

Tras ver el video, Gomita se mostró muy apenada y le agradeció a la productora por haberla invitado y se dijo feliz de estar fuera de La Casa de los Famosos 2024.

Gomita vio el corte que le hizo a Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024 y bromeó que lo hizo porque le recordaba mucho a su papá.

Gomita (Tomada de Video )

Gomita y Nicola Porcella se enfrentan en Hoy por Agustín Fernández

Uno de los momentos más tensos que vivió Gomita en Hoy, fue cuando le pasaron sus videos junto a Agustín Fernández.

Y es que Gomita pudo ver que mientras que ella insistía con Agustín Fernández, él la rechazó en todo momento.

Gomita aseguró que ella intentó de todo con sus herramientas porque “se enamoró del guapo”, pero no pudo.

Desde un primer momento, Nicola Porcella -de 36 años de edad- le dejó claro que ella se inventó un amor que nunca existió y le dejó el claro que nunca iba a ser su cuñada porque Agustín nunca le dio pie a nada.

Nicola Porcella no dudo en cuestionarla sobre su declaración de que no le gustó que Agustín Fernández criticara las estrías de una mujer, pero ella seguía tras de él.

Para Nicola Porcella era incomprensible una que se enamorara tan rápido y más de un hombre que hace esos comentarios contra otra mujer.

Gomita intentó defenderse asegurando que no se había enamorado, pero que se le hacía muy guapo Agustín Fernández.

“No me enamoré, sientes algo ahí (...) Seguía atrás de él porque me gustaba, obviamente no me gustó el comentario, pero se me hace guapo” Gomita

Y es que Nicola Porcella que el hecho de que Agustín Fernández sea guapo no quiere decir que tenga que avalar todo lo que haga.

Gomita se mostró molesta a los reclamos pues señaló que Agustín Fernández fue coqueto y ella intentó besarlo, pero no pudo.

“No estoy alegando nada como para un pleito, no me gustaría que fuera este el tono de la conversación, pero creo que yo contesté a lo que él me hacía que eran los coqueteos y yo respondí, intente ganarme el beso y no pasó” Gomita

Como las cosas entre Nicola Porcella y Gomita estaban subiendo a otros niveles los conductores de Hoy prefirieron mostrarle otro video.

Gomita acepta que no estudió licenciatura como dijo en La Casa de los Famosos 2024

Gomita señaló que su coraje con Gala Montes -de 24 años de edad- no tuvo que ver con la relación que tenía con Agustín Fernández.

En ese sentido Gomita destacó que Gala Montes respondía muy enojada y reconoció que le molestara que le dijera “trampitas”.

En ese momento le pasaron el momento en el que señaló que no podía discutir con Gala Montes porque ella no tenía estudios y ella era licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Gomita destacó que en ese momento quiso ser sarcástica, pero ella tiene claro que no estudió la licenciatura.

“Pues obviamente en ese cuarto utilizamos demasiado sarcasmo, yo estoy super clara” Gomita

En su conversación, Gomita dejó en claro que no es licenciada en Ciencias de la Comunicación.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación” Gomita

Martha Figueroa intentó defenderla al señalar que no escogía bien a sus amistades.

“Es que también hay que agarrarle el sentido del humor a Gomita, es buena onda pero se junta con la chusma, no escoge bien” Martha Figueroa

Gomita (Tomada de Video )

Gomita se abraza con su mamá y única fan tras salir de La Casa de los Famosos 2024

Tras ver su posicionamiento a Gala Montes, Gomita señaló que en ese momento solo dijo lo que sentía.

Gomita puntualizó que ya se había acabado La Casa de los Famosos 2024 para ella y que solo jugó como pudo.

“Ya para mí y se los digo con todo mi corazón y el Didi me abrazó, porque fue el único que me fue a abrazar, realmente ya se acabó el juego para mí, me divertí muchísimo, hice lo que podía con las herramientas que tenía” Gomita

En su discurso, Gomita dejó en claro que ya no hablará de los que están adentro porque ellos siguen en el juego de La Casa de los Famosos 2024.

“No estuve muy contenta con muchas actitudes que pasaron dentro del cuarto, siempre lo dije al final decía ciertas cosas a mis compañeros que me lastimaron, pero ya estoy afuera y jamás van a ver ni una agresión, ni una mala contestación hacia mis compañeros que ahorita todavía están jugando y que van a poder decir dentro del juego lo que quieran de mí” Gomita

Gomita destacó que actualmente su única fan es su mamá, por lo que los conductores de Hoy la invitaron para que la abrazará en vivo.

“Que mi mamá nada más me quiera, porque mi fan número uno es mi mamá, no tengo más fans” Gomita

Por su parte la mamá de Gomita le mostró su cariño ahora que ya salió de La Casa de los Famosos 2024.

Gomita (Tomada de Video )

¿Familia o haters? Gomita se encuentra con su mamá y Lapizín tras salir de La Casa de los Famosos 2024

A través de sus redes sociales, Gomita compartió que ya se había encontrado con su familia.

Pero lo primero que mostraron fue que su propia familia le empezó a decir Maui, tal y como le pusieron varios usuarios en redes sociales.

Gomita destacó que no sabía si su familia eran sus fans o sus principales haters.

Sin embargo Gomita compartió que no le importaba que le dijeran Maui.

Gomita se entera de cuántos seguidores perdió Ricardo Peralta dentro de La Casa de los Famosos 2024

Otra de las cosas de las que se enteró Gomita es que Ricardo Peralta -de 34 años de edad- perdió seguidores.

Gomita primero se mostró preocupada de si ella también había perdido, pero le dejaron claro que no, aunque tampoco subió su cantidad.

Al mostrarse tranquila de que ella no, Gomita cuestionó de inmediato sobre los motivos por los que Ricardo Peralta había perdido seguidores.

En ese momento le explicaron que fue por el posicionamiento que hizo contra Arath de la Torre.

Aunque estaba interesada en saber más detalles, por el tiempo ya no se pudo.