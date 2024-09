Gomita -de 29 años de edad- está viviendo una nueva realidad tras su eliminación de La Casa de los Famosos 2024, confirmando que su agencia FZ Management sí la botó.

Como lo dicta la dinámica de La Casa de los Famosos 2024, la influencer no tuvo contacto con lo que ocurría en el exterior, por lo que se está enterando de muchas cosas después de su salida.

Una de ellas fue que durante su encierro en La Casa de los Famosos 2024, su agencia decidió darle la espalda por las actitudes que demostró y declaraciones expresadas dentro del programa.

Esto para FZ Management fue una falta grave, dando a conocer que prescindían de Gomita debido a que no compartían con ella los mismos principios y valores.

Ya ahora, a pocos días de su eliminación, Gomita ha confirmado la noticia de que no trabajará más junto a su ahora ex agencia. Confiando en que pronto le llegará más trabajo.

Fue durante una entrevista con Maxine Woodside que Gomita terminó por confirmar lo que todos fuera de La Casa de los Famosos 2024 ya sabíamos: Que se quedó sin agencia.

La presentadora le cuestionó a la influencer si esto era verdad o si ya estaba enterada, a lo que Gomita respondió que se enteró durante la madrugada del 3 de septiembre.

Del mismo modo, Gomita puntualizó que respeta la decisión tomada por FZ Management, entendiendo que ella tampoco va a trabajar con quien no quiera una relación laboral con ella.

Tras confirmar el despido por parte de su agencia FZ Management, Gomita no perdió el tiempo y en medio de su entrevista con Maxine Woodside se puso a conseguir una nueva agencia.

Pues la influencer le pidió algunas recomendaciones a la presentadora, además de dirigirse al público por si un agente se encontraba escuchando.

Finalmente, Gomita no se mostró tan preocupada por la falta de trabajo y de agencia, pues confió en que pronto Dios le enviará más trabajo.

Siendo el despido de su agencia una de las realidades a las que Gomita se ha tenido que enfrentar tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 2024.

“Si tienes una agencia, pásamela, manita, que ya me corrieron de aquella. Ya no estuvieron de acuerdo y cualquier decisión que tomen está bien. Por mí, Dios me mandará más trabajo, Dios me mandará más gente”

Gomita