Jujutsu Kaisen temporada 3 llegará a los cines de México con el estreno de sus primeros capítulos en una película recopilatoria.

La industria del anime se ha convertido en una de las más influyentes de los últimos años, y para demostrarlo Jujutsu Kaisen temporada 3 se estrenará a las pantallas de cine.

México y países seleccionados tendrán en cines Jujutsu Kaisen temporada 3

Crunchyroll anunció la llegada de Jujutsu Kaisen temporada 3 en una recopilación pensada para los cines.

Bajo el nombre de Jujutsu Kaisen: Ejecución, se reveló que habrá una película compilatoria del Arco de Shibuya, ligado directamente a los dos primeros capítulos de Jujutsu Kaisen temporada 3: Culling Game.

Jujutsu Kaisen temporada 3 llegará a los cines de México (Crunchyroll)

Esta película que llega a los cines de mercados seleccionados como México, países de Latinoamérica, Europa, África, Medio Oriente y Asia llegará en dos versiones: japonés y doblada al español.

Jujutsu Kaisen temporada 3 se estrenará en las salas de cine el próximo 20 de noviembre y conecta directamente los episodios del Incidente de Shibuya y los dos primeros de Culling Game, antes de que llegue a streaming en enero del 2026.

De momento, Cinemex ya reveló que el próximo 20 de noviembre, proyectarán en sus complejos la película que recopilará el Incidente de Shibuya y los dos primeros episodios de Jujutsu Kaisen temporada 3.

En el caso de Japón, la película llegará bajo el nombre de ‘JUJUTSU KAISEN: The Movie Shibuya Incident Special Edition x Culling Game Advance Screening’, cuyo estreno está previsto para el 7 de noviembre.

Cabe recordar que hace unos meses también se estrenó la película recopilatoria de la segunda temporada de Jujutsu Kaizen del Inventario Oculto, la cual logró recaudar 188 millones de dólares en todo el mundo, es decir 3 mil 456 millones 981 mil 600 pesos.