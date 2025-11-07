¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen 3? Crunchyroll ya dio fecha para el estreno y los detalles del nuevo arco del anime inspirado en el manga de Gege Akutami.

Jujutsu Kaisen 3 llegará a Crunchyroll tras su estreno en cines

El próximo 20 de noviembre, se estrenará en cines la nueva película de Jujutsu Kaisen, la cual recopilará el arco de Shibuya de la segunda temporada, y los dos primeros capítulos de la tercera: el Juego del Sacrificio.

Sin embargo, tras su estreno en cines de todo el mundo, Crunchyroll confirmó la fecha de llegada de Jujutsu Kaisen 3 a su plataforma: el 8 de enero del 2026.

¡La tercera temporada de JUJUTSU KAISEN llega a Crunchyroll el 8 de enero!



Ve los dos primeros episodios antes que nadie en JUJUTSU KAISEN: Ejecución, solo en cines este 20 de noviembre.



Más info: https://t.co/XM1NY4hQwY pic.twitter.com/g6aDBlSYQS — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) November 7, 2025

Jujutsu Kaisen 3 continuará con el nuevo arco del Juego del Sacrificio o The Culling Game, uno de los arcos más intensos en el manga de acuerdo con los fans.

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen 3 se emitirá al mismo tiempo que en Japón a través de Crunchyroll; los horarios aún no se han revelado, pero se espera que más adelante lo hagan.

Cabe recordar que en Japón, la película de Jujutsu Kaisen: Execution se estrenó este 7 de noviembre; Crunchyroll y Sony Pictures serán los encargados de distribuir la película en mercados internacionales.

Por lo que tras su paso por los cines internacionales, se espera que a principios de año llegue la temporada completa de Jujutsu Kaisen 3, una de las más esperadas por los fans, pues no es un secreto que en anime y el manga se convirtieron en uno de los más populares en los últimos años desde su emisión en 2018.

Aunque no se ha dado a conocer si es que la temporada de Jujutsu Kaisen 3 se emitirá completa o se estrenará un capítulo por semana o día a partir del 8 de enero; por lo que habrá que esperar más detalles para confirmarlo.