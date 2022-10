House of the Dragon es una de las series más populares de HBO Max de los últimos tiempos, y tras el final muchos se preguntan cuándo llegará la segunda temporada.

Y es que durante una entrevista para Vulture , el director de contenido de HBO Max, Casey Bloys ha revelado cuando podría estrenarse la segunda temporada de House of the Dragon.

House of the Dragon, serie basada en las novelas de George R.R. Martin, se ha convertido en todo un éxito rotundo en la plataforma de HBO Max.

No obstante, la precuela de Game of Thrones , House of the Dragon terminó su primera temporada, haciendo que los fans se pregunten cuándo saldrá la segunda temporada.

HBO Max responde cuándo saldrá la segunda temporada de House of the Dragon

La primera temporada de House of the Dragon ya está disponible en la plataforma de HBO Max, pero el furor no ha terminado y los fans se preguntan cuándo saldrá su segunda temporada.

En ese sentido, el director de contenidos de HBO Max respondió que la segunda temporada House of the Dragon definitivamente no saldrá en 2023.

“Estamos comenzando a preparar el plan, y al igual que la última vez, hay muchas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, simplemente no quiero decir qué estará listo en esta fecha, y luego tener que moverla. Lo único claro es que no la esperen en 2023.” Casey Bloys, director de contenido de HBO Max

Y aunque muchos de los fans ya sospechaban que la segunda temporada de House of the Dragon tardaría en salir, la confirmación de HBO Max han sido malas noticias para ellos.

De hecho, al ser House of the Dragon una de las series más complejas en cuanto a historia y a efectos especiales, la segunda temporada saldría dentro de dos años mínimo, es decir para 2024 .

Rhaenyra Targaryen y sus hijos (HBO)

House of the Dragon ya no tendrá saltos temporales en la segunda temporada

Muchos de los fans de House of the Dragon ya se encuentran esperando con ansias la segunda temporada, la cual HBO Max ha revelado que no llegará en 2023.

Sin embargo, tal y como el co -showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal dijo, la serie ya no tendrá saltos temporales ni reformularía a los personajes principales.

“Diré, como recompensa a nuestra maravillosa audiencia por seguirnos a través de todos los saltos temporales de tiempo, ya terminaron. Contaremos la historia en tiempo real de aquí en adelante.” Ryan Condal, co-showrunner de House of the Dragon