Haciendo a un lado los rumores, HBO confirmó cuántas temporadas tendrá House of the Dragon, el exitoso spin off de Game of Thrones, que tendrá su tercera entrega este 2026.
Para bien o para mal, HBO dio a conocer que no le quedan muchos capítulos a House of the Dragon; apoyando las palabras que dijo George R. R. Martin hace tiempo.
¿Cuántas temporadas tendrá House of the Dragon en HBO?
Ryan Condal, productor de House of the Dragon de HBO, tuvo una entrevista en el podcast “Escape Hatch“, donde declaró que la serie solo tendrá 4 temporadas.
Esto sorprendió a algunos, pues eso significa que a House of the Dragon solo le queda una temporada más, pues en 2026 tendremos la tercera tanda de capítulos.
En otras palabras, la historia de Rhaenyra Targaryen se terminaría en 2028, pues la cuarta temporada está fechada para ese año, según lo reveló la misma HBO hace unas semanas.
Aunque esto pondría tristes a algunos fans, es algo que ya se venía manejando desde hace tiempo, el mismo George R. R. Martin lo mencionó en su momento.
Pues al basarse solo en un relato corto del libro “Fuego y Sangre”, la historia de la “Danza de Dragones” no daba para más de 4 temporadas.
Habrá más spin offs de Game of Thrones además de House of the Dragon
Si bien estamos a un par de años de ver el final de otra serie de Game of Thrones, no hay que olvidar que además de House of the Dragon, existen otros spin offs del mundo de Westeros.
Tan solo en enero de 2026, tendremos la llegada de El Caballero de los Siete Reinos, que se sitúa varios años después de la historia de House of the Dragon.
Además George R. R. Martin señaló que ya hay otras historias que se están trabajando dentro de HBO dentro de este universo.
A pesar de que no dijo más al respecto, fans creen que podrían ser series acerca de Aegon, el Conquistador, o sobre el viaje de Arya Stark.