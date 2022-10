Luego de que Henry Cavill revelara en un comunicado en sus redes sociales que a partir de la tercera temporada de The Witcher dejaría la serie, la tristeza, los memes y los usuarios no se hicieron esperar.

Y es que a unos días de que Henry Cavill revelara que estaba de regreso como Superman para el DCEU, la noticia de su salida de la serie de The Witcher de Netflix, ha dejado a muchos con un amargo sabor de boca provocando miles de memes.

Además, algo que sorprendió a los fans tras la salida de Henry Cavill de The Witcher, es que reveló que el estandarte de Geralt de Rivia lo pasaría a Liam Hemsworth , haciendo que los memes y la tristeza en los usuarios aumentaran.

Pero ¿cuál fue el motivo por el cual Henry Cavill decidió dejar su papel como Geralt de Rivia en The Witcher, provocando miles de memes tristes?

¿Henry Cavill deja dejó The Witcher por problemas con la serie o por Superman?

Henry Cavill anunció su retiro como Gerat de Rivia en The Witcher y el mundo y las redes sociales han expresado su tristeza mediante memes.

Aunque no se ha revelado una razón exacta por la cual Henry Cavill deja The Witcher, muchos han especulado que posiblemente sea porque le quiere dedicar más tiempo a su regreso como Superman y los memes no se hicieron esperar.

No obstante, desde hace algunos meses circuló que la posibilidad de que Henry Cavill dejara The Witcher era bastante alta por problemas con los escritores, mismos que no querían respetar la historia original de las novelas.

Y es que en muchos artículos se había dicho que Henry Cavill había incluso habría firmado por 5 temporadas para interpretar al Brujo en The Witcher, algo que también los memes han expresado.

No obstante, aunado a los nuevos compromisos que Superman supone, todo ha indicado que Henry Cavill decidió dedicarle más tiempo a su regreso como el superhéroe de DC.

De igual manera, Henry Cavill, Netflix o la producción de The Witcher no han hablado más sobre la salida del actor como Geralt de Rivia, pero los memes y la tristeza de los usuarios están a la orden del día.

Memes sobre la salida de Henry Cavill en The Witcher (Especial)

Memes se burlan de Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia en The Witcher

La salida de Henry Cavill de The Witcher ha provocado la tristeza y miles de memes por parte de los usuarios en redes sociales, quienes aseguran solo veían la serie por él.

Incluso muchos han pronosticado una baja en su reproducción al momento que Henry Cavill deje de ser The Witcher terminando la tercera temporada.

Pero sin duda, lo que mas controversia, revuelo y memes provocaron fue la noticia de que Liam Hemsworth sería el recast de Henry Cavill para The Witcher.

Pues muchos se han quejado que Liam Hemsworth tiene unos zapatos muy grandes que llenar, además de que a muchos no les agrada su actuación.

Aunado a la diferencia de edad entre Henry Cavill y Liam Hemsworth, y a l os escándalos de la vida personal del menor de los Hemsworth.

Aunque de momento, Liam Hemsworth se ha limitado a agradecer a Henry Cavill y a decirse feliz de continuar con la historia de The Witcher, los memes y los usuarios no mienten: no quieren a otro actor que no sea Cavill.

Habrá que esperar al desarrollo de la serie y de cómo se desenvuelve Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia en The Witcher, aunque una cosa es segura y es que la ausencia de Henry Cavill se notará enormemente.

Memes sobre la salida de Henry Cavill en The Witcher (Especial)

