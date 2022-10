Henry Cavill acaba de dar una muy mala noticia para los fans de The Witcher, el actor de 39 años abandonará su papel como Geralt de Rivia para la temporada 4.

Y no, no dejaremos de ver a Henry Cavill como Geralt de Rivia pronto, pues la tercera temporada de The Witcher aún no se ha estrenado, así que parece que todo el 2023 lo podremos disfrutar en los pies del brujo.

La noticia surge después de confirmarse su regreso como Superman; “estoy de vuelta”, escribió el actor británico en redes sociales, por lo que su agenda estaría más que saturada para seguir con la serie.

Henry Cavill como Geralt de Rivia (@ henrycavill/Instagram)

Este será el reemplazo de Henry Cavill como Geralt de Rivia

“ Dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4 ″, anunció Henry Cavill a través de su cuenta de Instagram, donde se despidió de Geralt de Rivia.

El actor compartió que su participación en la exitosa serie The Witcher termina en la tercera temporada, desatando un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, que lamentaron la noticia.

Henry Cavill (@ henrycavill/Instagram)

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, pero al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnándolo ”, compartió Henry Cavill.

Así, se dijo emocionado de ver lo que hará su reemplazo con el personaje, al que describió como fascinante y lleno de matices.

Henry Cavill como Geralt de Rivia (Instagram)

Y es que aunque la tercera temporada aún no se ha estrenado, Netflix se movilizó rápidamente y ya cuanta con el próximo Geralt de Rivia: Liam Hemsworth .

Sobre este, Henry Cavil mencionó: “En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto. Liam, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa , disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”

La publicación del actor cuenta con más de 581 mil reacciones en tan sólo una hora.

Post de Henry Cavill (@ henrycavill/Instagram)