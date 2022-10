¿Está de regreso? Todo indica que Warner Bros. Discovery está en las primeras etapas de planeación de Man of Steel 2 con Henry Cavill como Superman

Lo anterior según un artículo de The Hollywood Reporter, donde afirman que Man of Steel 2 con Henry Cavill es una de las prioridades de Warner Bros. Discovery en este momento.

De hecho, los actuales responsables de DC Films, Michael De Luca y Pam Abdy estarían detrás de este nuevo proyecto de Superman en cine y son quienes están buscando a Henry Cavill.

Si bien aún no se tiene un nombre oficial para la película, se menciona que sería una secuela de Man of Steel de Zack Snyder, retomando parte de la historia y sus elementos.

Henry Cavill como Superman (Warner Bros.)

Man of Steel 2 con Henry Cavill tendría al productor del SnyderVerse

Sumado a lo anterior, el reporte menciona que Man of Steel 2 con Henry Cavill incluso ya tiene productor y Warner Bros. Discovery está en busca de los escritores.

El productor es ni más ni menos que Charles Roven, quien ha estado involucrado en todas las películas del “SnyderVerse” de DC, que es donde se ha desarrollado la historia del Superman de Henry Cavill.

Si bien esto no quiere decir que habrá reunión de Zack Snyder con Henry Cavill, sí es un indicio de que Warner Bros. Discovery estaría tratando de mantener la narrativa ya establecida.

Lo cual también confirma que se desecharon todos los planes que se tenían para el nuevo DCEU que se quería instaurar con proyectos como The Flash, Batgirl y Supergirl, estas últimas canceladas o en paro indefinido.

Henry Cavill como Superman (Warner Bros Pictures )

El futuro de Henry Cavill y Man of Steel 2 también depende de Black Adam

Ojo, fans de Henry Cavill y Superman no deben de cantar victoria aún, el futuro de Man of Steel 2 y el regreso del actor dependen de la taquilla de Black Adam.

Si Black Adam no cumple con las expectativas, es probable que veamos una nueva cancelación a Man of Steel 2 y el regreso de Henry Cavill se postergue aún más, o nunca se dé.

A mencionar que el propio Dwayne Johnson ha declarado que tiene grandes planes para Superman, pues desea que Black Adam se enfrente a Kal-El.

Sin olvidar que quiere hacer el megacrossover entre Black Adam, Shazam y Superman, este último el de la versión de Henry Cavill.

Dwayne Johnson habría presionado a Warner para el regreso de Henry Cavill como Superman (Especial)

¿Qué pasa con el Superman de J. J. Abrams?

Otra cosa que revela el artículo de The Hollywood Reporter, es que el Superman afrodescendiente de J. J. Abrams aún estaría en desarrollo, siendo el único de sus proyectos que sobrevivió.

Sin embargo, ya no formaría parte del DCEU, sino que estaría en su propio universo contenido, algo como lo que pasó con Joker y The Batman, que no se relacionan con nada.

Recordemos que la intención de Warner Bros. Discovery es tener una línea principal (el DCEU con los personajes establecidos), y dejar a proyectos “arriesgados” en su propio universo.

Si bien mucho se ha criticado esta postura, todo indica que así se procederá de ahora en adelante.

J. J. Abrams (Billy Farrell/BFA.com/Reuters)

Warner Bros. Discovery prepara más películas de DC además de Man of Steel 2 con Henry Cavill

Finalmente The Hollywood Reporter también dio a conocer que Waner Bros. Discovery prepara varias películas de DC además de Man of Steel 2 con Henry Cavill.

James Gunn está en pláticas para hacer otro filme de DC, que no sería la secuela de The Suicide Squad, pues mencionan que es un título “misterioso”.

Matt Reeves prepara todo un universo alrededor de The Batman, además de la segunda parte, estaría planeando series y películas de El Espantapájaros, Clayface y el Profesor Pyg.

Finalmente, la secuela de The Flash ya estaría en planeación; aunque no se sabe si Andy Muschietti regresará con la dirección ni cuál será el futuro de Ezra Miller.

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

Con información de The Hollywood Reporter.