Sucedió lo que todos los fans de DC esperaban, Henry Cavill confirmó que regresa como Superman tras su cameo en Black Adam; además anunció grandes planes.

¿Cuáles son esos grandes planes que se preparan para Superman? Lamentablemente Henry Cavill no dio detalles de ellos, aunque ya hay varios rumores.

Habría por lo menos 5 películas en las que veríamos al Superman de Henry Cavill en los próximos años, ya sea como cameo, crossover e incluso producciones individuales.

Estas son las 5 películas con Superman y Henry Cavill:

The Flash Shazam 3 Black Adam 2 Man of Steel 2 Liga de la Justicia 2

Henry Cavill como Superman (Warner Bros.)

The Flash

The Flash sería la siguiente película donde veríamos al Superman de Henry Cavill de acuerdo a los rumores; donde Kal-El tendría un cameo especial al estilo de Black Adam.

Recordemos que The Flash presentará la idea del multiverso de DC, si bien originalmente se iba a descartar a Superman en favor de Supergirl, tras la llegada de David Zaslav esa idea se desecho.

Todo indica que se grabaron escenas adicionales de The Flash en este 2022, donde se involucra al Superman de Henry Cavill, además de la Mujer Maravilla de Gal Gadot y el Batman de Ben Affleck.

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

Shazam 3

Desde la primera aventura de Billy Batson se ha jugado con la aparición de Superman, Shazam 3 podría ser el lugar indicado para tener la esperada reunión de superhéroes.

Aún se discute si sería otro cameo de Superman o si Henry Cavill compartirá créditos con Zachary Levi en una aventura, pues en los cómics Shazam y Kal-El han hecho equipo varias veces.

¿Por qué Henry Cavill se reserva hasta Shazam 3? Bueno, porque para la segunda entrega, Fury of the Gods, el cameo especial está reservado para la Mujer Maravilla de Gal Gadot y no para Superman.

‘Shazam!: Fury of the Gods’ presenta su primer tráiler con Helen Mirren (Especial)

Black Adam 2

El más cantado y promocionado por el mismo Dwayne Johnson, quien quiere a Superman y Henry Cavill en Black Adam 2 para la gran pelea de titanes (la misma escena post-créditos lo adelanta).

Este no sería un cameo como tal, sino una película conjunta, con Superman compartiendo créditos con Black Adam; incluso The Rock ha jugado con la idea de involucrar a Shazam en la ecuación.

Claro, todo depende de qué tan bien le vaya a Black Adam en taquilla; pero si todo sale bien, el campeón de Kahndaq y Superman tendría su esperada pelea en la segunda entrega.

Dwayne Johnson habría presionado a Warner para el regreso de Henry Cavill como Superman (Especial)

Man of Steel 2

Desde que se supo que Henry Cavill podría regresar como Superman, se ha mencionado que Warner Bros. Discovery ya estaría planeando la esperada Man of Steel 2.

No sólo eso, el proyecto es tan importante que ya se buscan escritores y Charles Roven, quien estuvo involucrado en el SnyderVerse, sería el productor de esta segunda parte.

Todos los fans esperan que los “grandes planes” que anunció Henry Cavill como Superman involucren Man of Steel 2.

Man of Steel (Warner Bros)

Liga de la Justicia 2

Otro de los rumores que ha salido recientemente es que ya se prepararía una Liga de la Justicia 2, obviamente involucrando al Superman de Henry Cavill; sin embargo, no sería la que Zack Snyder planeaba.

De hecho, Zack Snyder no estaría involucrado; se usaría el soft reboot de The Flash para reordenar las cosas en el DCEU y hace una nueva presentación de la Liga de la Justicia.

Esto podría causar sentimientos encontrados, pues por un lado tendríamos de regreso a Superman y el resto de los héroes de DC; pero por el otro no se continuaría con el SnyderVerse.