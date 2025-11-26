Luego del éxito de la serie biográfica de Chespirito, HBO Max seguirá con esta alianza al traernos más obras relacionadas con los personajes de Roberto Gómez Bolaños, tal es el caso de una serie de Don Ramón.

Pero Don Ramón no será el único personaje de Chespirito en tener su show de HBO Max, pues también se anunció una serie animada de El Chapulín Colorado.

Don Ramón tendrá su serie en HBO Max

A través de sus redes sociales, HBO Max confirmó que habrá una serie de Don Ramón, inspirada en el personaje del mismo nombre de El Chavo del 8 y Chespirito.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

De momento no se han dado más detalles al respecto; pero por el anuncio de HBO Max, todo indica que esta serie de Don Ramón no será biográfica, es decir, no contará la historia de Ramón Valdez.

Al parecer será un especie de spin-off donde veremos las aventuras de Don Ramón, probablemente antes de llegar a la vecindad, cuando era joven siendo boxeador y conociendo a la mamá de La Chilindrina.

Tampoco se descarta que se muestre la etapa donde “supuestamente” estaba de viaje, que fue cuando Ramón Valdez abandonó El Chavo del 8 para acompañar a Carlos Villagrán en Sudamérica.

El Chapulín Colorado tendrá su serie en HBO Max al igual que Don Ramón

Como ya mencionamos, además de Don Ramón, HBO Max también anunció una serie animada basada en El Chapulín Colorado.

Esta serie de El Chapulín Colorado en HBO Max, será producida por Cartoon Network y llevará por nombre “Los Colorado”, presentando a la familia del personaje creado por Chespirito.

Por lo que se puede ver en el tráiler, será un show con un toque fantástico, al estilo de los héroes de los 80’s y 90’s como Las Tortugas Ninja, donde la familia será un equipo que combatirá el crimen.

De momento no hay una fecha de estreno; pero todo indica que está más avanzada que el proyecto de Don Ramón, así que es probable que la veamos en 2026.