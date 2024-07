Ya no aguantó más y Gala Montes quebró en llanto al recordar los problemas que tiene con su mamá, Crista Montes, exponiéndose extrañandola en La Casa de los Famosos México 2024.

Todo parece apuntar que el encierro le está pesando a Gala Montes -de 23 años de edad- pues luego de haber hablado hace unos días en La Casa de los Famosos México 2024 de su mamá, repitió el tema, pero llorando.

Y es que esta vez, Gala Montes mostró su lado más vulnerable en La Casa de los Famosos México 2024 buscando su lugar seguro y gritando “extraño a mi mamá”.

Una semana de encierro le bastó a Gala Montes para mostrarse vulnerable en La Casa de los Famosos México 2024, pese a que ya había hablado de su mamá desde hace días.

Dicho por la actriz, en algún momento le iba a tocar llorar por su mamá, Crista Montes, dentro de La Casa de los Famosos México 2024, pues los sentimientos hacia ella siguen a flor de piel.

Esta vez, las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024 mostraron su momento más vulnerable cuando fue hacia Brigitte Bozzo y Karime Pindter -que estaban en el jardín platicando- a arrinconarse cubierta con una manta.

Enseguida, Karime Pindter le preguntó “¿qué tienes?”, lo que llevó a Gala Montes a decir que extrañaba a su mamá.

Y es que recordemos que días antes de que entrara a La Casa de los Famosos México 2024, tuvo una explosiva pelea con ella en redes sociales que las dejó expuestas a ambas de crueles formas.

Asimismo, lo que en un momento fue el fuerte de Gala Montes gritando “tengo una mamá narcisista, vivía con satán” cuando entró a La Casa de los Famosos México 2024, ya la quebró por completo.

Incluso, la propia actriz aseguró que le iba a pasar eso en algún momento, pues le contó a Briggitte Bozzo y Karime Pindter que en su casa, diario llora por la situación que vive con Crista Montes.

Gala Montes se quebró en La Casa de los Famosos México 2024 hablando su mamá, Crista Montes, pero días antes había hablado de ella de forma crítica y le adjudicó con ego muy grande.

En plática con Gala , Gala Montes habló sobre los problemas de su mamá, exponiendo que lo que le hacía falta era “un poco de humildad”, pues señaló que el ego no le permitía a Crista Montes disculparse por su acciones.

“Se qué no es fácil, está cabrón, yo soy eso voy a terapia, está cabrón, la psicóloga te dice cuando la cagas y da miedo, porque te confrontas a ti misma (...) a ella le da miedo afrontarse, es el ego”.

Incluso, Gala Montes contó que había hablado con su mamá sobre los temas y simpatizando con ella, pero Crista Montes se niega a reconocer sus errores.

“Me satanizó a mi papá mucho tiempo, ahora que me reencontré con él, me pidió perdón, eso se lo reconozco, no hay pedo, gracias por pedir perdón, se valora”.

Gala Montes, actriz.