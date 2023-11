Que quede claro, el caldo de hueso es el secreto detrás de la belleza de la conductora televisiva Galilea Montijo.

A sus 50 años, Galilea Montejo puede presumir ser una de las mujeres más bellas dentro del mundo del espectáculo.

La conductora de Hoy no solo posee un rostro divino, también una figura espectacular y esto se debe, en parte, a su vida amorosa.

La propia deja claro que su romance con Issac Moreno, de 41 años de edad, la ha hecho rejuvenecer y esto se nota en su piel.

Durante una transmisión de Netas Divinas, donde se hablaba del cuidado de la piel, Galilea Montijo aprovechó la oportunidad para compartir su secreto de belleza.

De acuerdo con Galilea Montijo, lo mejor para la piel es el caldo de huesos y esto está más que comprobado.

“A mí me ha ayudado mucho el caldo de huesos en la piel, tomado, en ayunas”, dijo la conductora a sus compañeras.

Quienes lo validaron asegurando que era mejor “Caldo de hueso joven”.

Por lo que ya en confianza la conductora se desbocó: “A mí que me chupen los huesitos”, agregó en tono juguetón.

Esto animó a Paola Rojas, de 46 años de edad, quien dijo estar dispuesta a probar el caldo y las risas no se hicieron esperar.

Ya que usando el doble sentido, Galilea Montijo deseó que también existiera en pastillas.

Cabe señalar que Galilea Montijo está más que contenta con su nueva relación.

Actualmente, Galilea Montijo está saliendo con el modelo Issac Moreno, quien es 9 años menor que ella.

Aunque la también conductora de Hoy se rehusa hablar de su romance, la pareja fue captada “manoseándose” en El Callejón del beso, en Guanajuato.

Desde entonces la famosa acepta que le gustan los hombres menores; incluso, confiesa que a sus 50 años se siente atraída por varones entre 30 y 20 años.

“A mí me empezaron a gustar los de 20... que bonito, podrían ser mis hijos, pero qué crees, no lo son ¿verdad? No importa la edad”

Galilea Montijo