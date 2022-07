¿Flor Rubio fue trolleada por una niña? La tunden por comentario y baja calificación en Quiero bailar, el reality de talento de Venga La Alegría.

Si te preguntas por qué Flor Rubio es tendencia en Twitter, acá te explicamos. Resulta que la periodista desató la furia de los televidentes del matutino de TV Azteca al calificar con un 5 a la pareja de baile compuesta por Martín y Sahory.

Flor Rubio, al igual que el resto de los jueces, consideró que la pareja bajó la calidad de su baile respecto a su pasada presentación pues lucieron desconcentrados y poco coordinados.

Por ello, la periodista de espectáculos les dio 10 en diversión, en irse de pinta y en quitarle horas al ensayo.

“Lo que vimos es un retroceso, no hubo magia, no hubo energía, no hubo fuerza… Lo que nosotros vimos de este lado fue un performance torpe”, señaló, y sus compañeros la apoyaron.

Estas palabras no le gustaron a Sahory, quien a la hora de encontrarse con el Capi Peréz, quien le preguntó su sentir por las críticas, recibió una respuesta inesperada.

“Inténtalo tú para ver si te sale”, dijo la niña y posteriormente aseguró que no le importaba haber recibido 6, 5, de parte de los jueces.

“No me importa porque si me voy a free style lo voy hacer, lo voy a sacar”, dijo visiblemente indignada.

Sahory, concursante de Quiero Bailar (Venga La Alegría)

Su actitud molestó a Flor Rubio quien lanzó un duro comentario: “como dice Sahory que no le importa pues entonces, 5″.

La niña guardó silencio y ante la insistencia del Capi Pérez, manifestó: “sin palabras”.

Tunden a Flor Rubio por su actitud con Sahory

Tras la castigada calificación que Flor Rubio dio a Sahory, el publicó comenzó a manifestar su molestia en redes sociales.

“Que mal la doña al tratar así a una niña”, “Es la más pequeña, ¿cómo la tratan así?”, “Reten a Flor Rubio, a ver si así como critica baila”, “Como me caga Flor de jueza, neta”, “Ya Flor, no estés de ridícula, obviamente fue una broma”,

“Que intensa, aunque es una competencia son niños y que se diviertan es lo principal”, “No sé por qué opina si ella no sabe bailar y tampoco cantar”, le expresan.