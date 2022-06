La modelo y conductora Kristal Silva terminó en el hospital tras lesionarse en un ensayo de ‘Quiero Bailar’, el nuevo reality show de Venga la Alegría.

¿Qué le pasó a Kristal Silva?, ¿seguirá en ‘Quiero Bailar’? La propia conductora de Venga la Alegría dio una actualización sobre su estado, desde el hospital.

Si fuera necesario reemplazar a Kristal Silva en ‘Quiero Bailar’, una exparticipante de Exatlón All Star ya levantó la mano para suplirla temporalmente. ¿De quién se trata?

Kristal Silva (@kristalsilva_)

Venga la Alegría: Kristal Silva es trasladada al hospital en silla de ruedas

Alrededor de las 15:00 horas del miércoles 15 de junio, la cuenta oficial de Venga la Alegría en Instagram dio una preocupante noticia: Kristal Silva había sido trasladada a un hospital.

¿El motivo? A través de un video se informó que la conductora de Venga la Alegría sufrió una lesión durante un ensayo del reality ‘Quiero Bailar’.

En la grabación se puede ver a Kristal Silva tirada en el suelo, mientras paramédicos la atienden; también, se le observa siendo trasladada en una silla de ruedas, con una pierna inmovilizada, mientras su rostro dibuja una mueca de dolor.

Venga la Alegría: Desde urgencias, Kristal Silva habla sobre su estado de salud

Cuatro horas después, Kristal Silva compartió en sus historias de Instagram un video en el que habló sobre su estado de salud:

““Estoy ahorita en urgencias, esperando a darle seguimiento a esto. Híjole, estoy muy bien, estoy preocupada porque no sé exáctamente qué pasó, hice un movimiento un poco brusco en la coreografía, sentí un dolor muy fuerte y evidentemente quedé inmovilizada, por eso la silla de ruedas y lo demás” Kristal Silva

Kristal Silva detalló qué le harán en el hospital para conocer su lesión y el grado de daño que le provocó. Asimismo, la conductora de Venga la Alegría agradeció los mensajes de aliento que ha recibido ante su situación:

“Los mantendré informados, estoy esperando a hacerme una resonancia, ya me sacaron placas... [espero] que todo esté bien, que sea lo que dios quiera, estoy ya más tranquila, no tengo tanto dolor y pues [estoy] aquí, esperando, gracias, gracias a todos por sus mensajitos, los quiero” Kristal Silva

¿Kristal Silva podrá seguir en ‘Quiero Bailar’? Hasta el momento no se ha informado este dato, pero Doris del Moral, ex participante de Exatlón All Star ya se ofreció para suplir a la conductora el tiempo que se encuentre convaleciente.

Aunque hubo quien se molestó por el ofrecimiento de la atleta, fueron más los internautas que agradecieron a Doris del Moral por querer apoyar a Kristal Silva.