En redes sociales está comenzando a circular un video que muestra uno de los ensayos para la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo que en las imágenes se revelaría que Dalilah Polanco -de 53 años de edad- es parte de los primeros tres lugares de la competencia.

¿Dalilah Polanco ganadora? Ensayos filtrados de La Casa de los Famosos México 2025 indignan a fans

Dalilah Polanco ya es finalista de La Casa de los Famosos México 2025, pero hay quienes sospechan podría llegar todavía más lejos en la competencia.

Rumores iniciales ya la pintan como la ganadora de la temporada, mismos que se han incrementado con las filtraciones de los ensayos.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx)

De acuerdo con los fans que siguen las transmisiones del 24/7 se trata de los ensayos generales para el momento de la gala.

Mismos en que los finalistas aprenden sus posiciones a lo largo del evento y hacia cuáles cámaras voltear en determinados momentos.

Aún así a muchos les resulta sospechoso que durante los ensayos se determinen ciertos escenarios en los se dé a entender quiénes podrían seguir avanzando a la final.

Sobre todo porque, en teoría, es el público quien decide a los habitantes más queridos de la temporada.

Situación que ha generado indignación durante las últimas dos semanas, cuando los señalamientos de fraude contra la producción han incrementado en redes sociales.

Ensayos de La Casa de los Famosos México 2025 muestran a Aldo Tamez de Nigris como el cuarto lugar

Las teorías de fraude comenzaron desde el momento que integrantes de cuarto Noche comenzaron a ser eliminados siendo el equipo más fuerte de la temporada.

Los señalamientos crecieron cuando dos miembros del cuarto Día se colaron directamente a la final, siendo este el equipo menos querido del público.

De acuerdo con los ensayos, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- saldría como el cuarto lugar de la competencia.

Escenario que ha molestado a los fans debido a que él es uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2025.