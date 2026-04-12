La popular serie sensación protagonizada por Zendaya, Euphoria temporada 3 está a nada de estrenarse en HBO Max este domingo 12 de abril.

Estreno de Euphoria temporada 3 que no será en su totalidad, pues los 8 episodios llegarán semanalmente a HBO Max.

Calendario de estreno y episodios por semana de Euphoria temporada 3

Euphoria temporada 3 tendrá su estreno con episodios por semana, por lo que el calendario para ver la serie en HBO Max es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026 (premiere)

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 1 de julio de 2026 (final de temporada)

Euphoria (HBO )

¿A qué hora es el estreno de episodios por semana de Euphoria temporada 3?

Además del estreno de episodios por semana de Euphoria temporada 3, la serie también contará con un horario para verlos dentro de la plataforma de streaming HBO Max.

Por lo que en México, Euphoria temporada 3 estrenará sus episodios semanales en punto de las 7:00 de la noche.

Mientras que la hora de estreno para Estados Unidos, Latinoamérica y España de los episodio Euphoria temporada 3 en HBO Max serán:

Estados Unidos: 9:00 pm

Guatemala, Honduras y Costa Rica: 7:00 pm

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 pm

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 pm

España: 3:00 am (del lunes 13 de abril)