Como es bien sabido, Erik Per Sullivan no volverá como Dewey en la secuela/revival de Malcolm el de en medio que planea Disney+.

Si bien Erik Per Sullivan dejó la actuación tras hacer a Dewey en Malcolm el de en medio; se dio a conocer que no regresa a la serie de Disney+ debido a sus estudios en Harvard.

Erik Per Sullivan (@erik_persullivan / Instagram)

Erik Per Sullivan, Dewey en Malcolm el de en medio, hará un posgrado en Harvard

Fue Bryan Cranston, a través de podcast “Fly on the Wall”, quien reveló que Erik Per Sullivan, Dewey en Malcolm el de en medio, hará un posgrado en Harvard.

Durante la entrevista, el actor que hace a Hal, mencionó que lograron contactar a Erik Per Sullivan para que regresara como Dewey en Malcolm el de en medio de Disney+.

Aunque el ahora ex actor de 33 años pensó que la idea de traer de regreso la serie era genial, no tenía ningún interés que volver a su antiguo personaje.

En parte debido a que en verano de este 2025, cuando se esté grabando la nueva serie, estará en Harvard haciendo un posgrado.

Por lo que prefiere centrarse en sus estudios y su carrera, antes que aparecer en este revival de Disney+, a pesar de que el resto del elenco sí estará en el proyecto.

Erik Per Sullivan (@erik_persullivan / Instagram)

Erik Per Sullivan no volvió a actuar luego de Dewey en Malcolm el de en medio

Más allá de su posgrado en Harvard, la realidad es que Erik Per Sullivan no ha mostrado interés en actuar desde Dewey en Malcolm el de en medio.

En lugar de continuar su carrera en la actuación, Erik Per Sullivan se dedicó a sus estudios tras terminar su labor como Dewey en Malcolm el de en medio.

A pesar de las reuniones que el elenco ha tenido en todo este tiempo, el ex actor ni siquiera ha hecho el intento por ir a las mismas.

Aunque sí ha mantenido el contacto con algunos de sus antiguos compañeros, principalmente con Jane Kaczmarek, quien interpretara a Lois.

Erik Per Sullivan (@erik_persullivan / Instagram)

Con información de Fly on the Wall.