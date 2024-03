¿Ya hay doblaje de Among Us Animated? A continuación, te decimos quiénes son las voces en inglés de la serie animada.

Cada vez más se dan a conocer detalles acerca de Among Us Animated, producción que están desarrollando tanto CBS Studios e Innersloth.

Fue desde el año pasado que se informó que el videojuego Among Us, que se hizo muy popular en pandemia, contaría con su propia adaptación en la televisión.

Ahora, se han revelado a los actores que prestarán su voz para ser parte de esta serie que animará el estudio Titmouse.

El doblaje lo conforma:

Randall Park, de 49 años de edad, como Red Among

Elijah Wood, de 43 años de edad, como Green Among

Yvette Nicol Brown, de 52 años de edad, como Orange Among

Ashley Johnson, de 40 años de edad, como Purple Among

Cabe señalar que esta es la primera ronda de personajes de Among Us Animated, por lo que esta lista crecerá con los demás actores de voz que sean incluidos.

Por ello te mantendremos al tanto de las luminarias que se vayan sumando a esta serie que ha generado expectativas entre los fans del videojuego.

'Among Us' (Innersloth)

Randall Park es Red Among

El actor Randall Park será Red Among en Among Us Animated. Él es conocido por series como WandaVision de Marvel Studios y la las películas de Ant-Man.

Doblaje de Among Us Animated (@cbstvstudios / Instagram)

Elijah Wood es Green Among

Recordado por El señor de los anillos, Elijah Wood también es parte de la serie animada, prestando su voz como Green Among.

Doblaje de Among Us Animated (@cbstvstudios / Instagram)

Yvette Nicol Brown es Orange Among

La actriz Yvette Nicol Brown, conocida por Community, de igual manera fue anunciada como parte de los primeros actores de Amon Us Animated. Será Orange Among.

Doblaje de Among Us Animated (@cbstvstudios / Instagram)

Ashley Johnson es Purple Among

La cuarta elegida para el doblaje de Among Us Animated fue Ashley Johnson que tiene experiencia en el doblaje prestando su voz para:

Los jóvenes titanes

Recreo

Doblaje de Among Us Animated (@cbstvstudios / Instagram)

¿Cuándo se estrena la serie animada Among Us Animated?

Pese a que ya tenemos a los primeros actores de voz en inglés de Among Us Animated, aún se desconoce cuál será su fecha oficial de estreno.

Se espera que esta producción pueda llegar a finales del 2024, aunque no se tiene nada asegurado.

De igual manera, sobre la serie animada Among Us Animated sigue la incógnita sobre qué plataforma de streaming la tendrá disponible en su catálogo.