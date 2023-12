Se ha dado a conocer que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba estará de gira por México, y te revelamos los detalles del precio, invitados, cuándo se estrena y en qué ciudades estará.

Uno de los animes más populares de los últimos años es Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, el cual ha ampliado su concepto gracias a Aniplex .

Pues en el marco del estreno de la cuarta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, se anunció que habrá una gira mundial.

Bajo el nombre de ‘Demon Slayer Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training - World Tour’, se ha revelado que México está entre los países que visitará.

¿Cuánto cuesta la gira Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México?

El próximo 2 de febrero iniciará la gira mundial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en Japón, recorrido que llegará hasta México. según se ha revelado.

Y aunque no se han dado más detalles oficiales sobre la gira de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, se espera que la preventa para México se anuncie próximamente.

Cabe mencionar que en la edición pasada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village’, esta se distribuyó a través de Cinépolis en un precio de:

Sala tradicional: 500 pesos

Sala VIP: 600 pesos

Pero en aquella ocasión, el boleto de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba incluyó: la función, un lugar para el fan event y un kit; por lo que habrá que estar atentos a las actualizaciones.

¿Qué invitados habrá en la gira de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México?

Tras darse a conocer que habrá una gira mundial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba y que llegará a México, los fans se encuentran bastante emocionados.

Aunque aún no se revelan más detalles, se espera que así como ocurrió en la edición pasada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, también llegue la premiere a los cines de México.

Asimismo, para la gira mundial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que estará presente en México, se espera la presencia de estos invitados:

Takahiro Sakurai - voz de Giyu Tomioka, Pilar de Agua

Kengo Kawanishi - voz de Muichiro Tokito, Pilar de la Niebla

Yuma Takanashi - productor de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Invitados de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México (Especial)

¿Cuándo se estrena Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México?

El anuncio de la llegada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a México, ya ha emocionado a los fans, por lo que muchos se preguntan cuándo se estrena.

Y aunque muchos de los detalles aún no han sido revelados, sí se sabe cuándo será el estreno de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en México.

Tal y como revelan sus promocionales, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba llegará a México el próximo sábado 17 de febrero del 2023.

Así que habrá que esperar información oficial con respecto a la sede en México de la tan esperada gira mundial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que recientemente fue anunciada.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba tendrá un evento en México (Ufotable)

¿Qué ciudades visitará la gira de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de México?

Al darse a conocer que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba estará de visita en México, los fans ya están haciendo planes para estar presentes.

Y aunque en efecto, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba confirmó que estará en México, hasta el momento solo se ha confirmado que estará en la CDMX.

No obstante, no se ha dado a conocer en qué recinto se estará presentando este evento especial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

Aunque si se espera que se proyecte un episodio especial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba con una hora de duración y disfrutar del episodio 11 del anime.

Además, se espera que durante el evento de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que llegará a México también se proyecte un adelanto de la cuarta temporada.

Se espera que el evento de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que llegará a México, también lo haga en más de 140 países.