Cuidado con lo que ven sus hijos. Existe un canal de YouTube donde aparece un personaje llamado “Doofy the Dragon” que aparenta ser contenido infantil, pero no lo es.



El tal Doofy The Dragon, muestra cómo ingerir cloro, como pegarse un tiro en la cabeza y muchas locuras más. pic.twitter.com/BuYYqhgfdM