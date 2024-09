Nikocado Avocado, creador de contenido en YouTube, reveló desde su canal que perdió más de 100 kilos.

El youtuber es creador de videos conocidos como mukbang, donde los creadores se graban comiendo grandes cantidades de comida.

Nikocado Avocado llegó a pesar 164 kilos; esto provocó que en una ocasión se rompiera una costilla sólo por intentar caminar.

En el video donde anunció su gran pérdida de peso, titulado Two Steps Ahead , aseguró que “hasta ayer las personas me decían gordo y enfermo. Hoy, he perdido 250 libras y les probé que estaban equivocados”.

Aquí te decimos quién es Nikocado Avocado, así como:

¿Qué edad tiene Nikocado Avocado?

¿Qué signo zodiacal es Nikocado Avocado?

¿Quién es el esposo de Nikocado Avocado?

¿Quiénes son los hijos de Nikocado Avocado?

¿Qué estudió Nikocado Avocado?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Nicholas Perri, creador de contenido de YouTube conocido como Nikocado Avocado, nació en Jersón, Ucrania; sin embargo, también tiene la nacionalidad estadounidense.

El creador de YouTube, llegó a pesar 164 kilos pese a su 1.68 metros de altura, esto debido al estilo de vida que llevó desde que inició con los videos mukbang.

¿Qué edad tiene Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Nikocado Avocado nació el 19 de mayo de 1992 por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Debido a que Nikocado Avocado tiene su cumpleaños el 19 de mayo, nació bajo el signo zodiacal de tauro.

¿Quién es el esposo de Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Nikocado Avocado se casó con el también creador de contenido mukbang en YouTube, Rodrigo González, conocido como Orlin Home, originario de Colombia y residente de Estados Unidos.

¿Quiénes son los hijos de Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Se desconoce si Niko Avocado y Orlin Home, creadores de contenido en YouTube tienen hijos.

¿Qué estudió Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Antes de ser una celebridad de YouTube, Nikocado Avocado estudió actuación en la universidad e incluso tuvo llamados para The Glee Proyect.

Además, era un violinista independiente, trabajo que desempeñó hasta comenzar con el contenido mukbang; incluso su contenido esta red social incluyó videos de él tocando el violín.

¿Cuál es la trayectoria de Nikocado Avocado, creador de contenido de YouTube?

Nikocado Avocado inició su trayectoria en YouTube creando contenido sobre el veganismo y con algunos videos de él tocando el violín.

Sin embargo, en 2016 informó que dejaría de ser vegano debido a problemas de salud, pues necesitaba de suplementos para no enfermar.

A pesar de que Nikocado Avocado afirmó que buscaría tener un estilo de vida más saludable, comenzó a realizar videos mukbang en YouTube.

Pasar del veganismo al mukbang ocasionó que el creador de contenido subiera 100 kilos y terminara usando una silla de ruedas para poder desplazarse.

Fue el 6 de septiembre pasado cuando Nikocado Avocado mostró su cambio luego de bajar de peso considerablemente y aseguró que con esto demostró que, quienes lo criticaron por su peso “estaban equivocados”.