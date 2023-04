Daniel Bisogno revela en Ventaneando que Maribel Guardia habló de la muerte el día que Julián Figueroa fallecía, ¿será que presentía que algo iba a pasar?

Maribel Guardia -de 63 años de edad- se encuentra trabajando en la obra ‘Lagunilla mi barrio’, en donde comparte créditos con Daniel Bisogno -de 49 años de edad-.

Al tener una relación cercana con Maribel Guardia, Daniel Bisogno confesó en el programa Ventaneando que el domingo 9 de abril fue un día muy especial para la actriz.

Daniel Bisogno destacó que, como nunca, Maribel Guardia le habló sobre la muerte ; sin saber que se tendría que enfrentar al fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Julián Figueroa y Maribel Guardia. (@julian_f.f)

¿Qué piensa Maribel Guardia de la muerte?

En la noche del domingo 9 de abril, se confirmó la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su casa en la Ciudad de México.

En medio de las especulaciones, Maribel Guardia compartió un emotivo mensaje por la muerte de su hijo por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

En su mensaje, Maribel Guardia reveló que ella se encontraba en el teatro cuando su hijo Julián Figueroa murió.

Por su parte, su esposo Marco Chacón confirmó que él fue el que le dio la lamentable noticia.

Durante el programa Ventaneando, Daniel Bisogno habló sobre cómo vivió Maribel Guardia su función antes de saber que su hijo había muerto.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Daniel Bisogno señaló que el domingo 9 de abril fue un día muy especial, pero nunca se imaginaron de lo que iba a pasar después.

De acuerdo con Daniel Bisogno, tuvo la oportunidad de platicar mucho tiempo con Maribel Guardia e incluso hablaron de la muerte tras el fallecimiento de Andrés García.

“Se tocó el fallecimiento de Andrés García, ella me contó todas las películas que hizo con Andrés y todo lo que trabajó, empezó a recapitular cosas de la muerte” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno confesó que para Maribel Guardia, cuando una persona se muere, llega a otro lugar mejor donde te reencuentras con tus seres queridos que ya habían partido.

“Ella tiene una idea de la muerte muy especial en cuanto a que ella supone que cambias de plano, y que llegas a otro lugar mejor y que posiblemente te rencuentres con la gente que quisiste en su momento y todo eso me estaba contando” Daniel Bisogno

.@DaniBisogno compartió cómo fue que Maribel Guardia se enteró del lamentable fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Descanse en paz. 🕊 #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/rmrO1IMjOZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 10, 2023

¿Cómo fueron los últimos momentos de Maribel Guardia antes de enterarse de la muerte de su hijo Julián Figueroa?

Daniel Bisogno resaltó que Maribel Guardia se encontraba más cariñosa de lo normal e, incluso, habían platicado mucho.

Por lo que incluso se habían llevado un regaño.

“Ayer fue un día especial porque Maribel estaba como que muy cariñosa, se acercó mucho a platicar. De hecho, nos acababan de regañar porque hay una escena en donde nos ponemos a platicar y nos dijeron ‘ya no platiquen’” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno señaló que Maribel Guardia lo invitó a su camerino para hacer ejercicio pues no había tenido tiempo de hacerlo.

“Me invitó a su camerino, ‘ven a hacer desplantes porque no me da tiempo de hacer ejercicio’. Estuvimos platicando un buen rato” Daniel Bisogno

En Ventaneando, Daniel Bisogno destacó que con Germán Ortega son vecinos de colonia de Maribel Guardia, por lo que luego les da un aventón.

En esta ocasión habían quedado para cenar, pero por alguna razón ya no se pudo; Maribel Guardia sí dijo que iba a comer algo porque si no luego no podía dormir.

“Maribel dijo que tenía mucha hambre que ella si iba a pasar a cenar, yo supongo que Marco la convenció de que fuera a cenar porque además no había comido Maribel, se mal pasa y tiene insomnio” Daniel Bisogno

Maribel Guardia y Julián Figueroa (@maribelguardia)

Daniel Bisogno cree que Marco Chacón convenció a Maribel Guardia de ir a cenar, y ya después le dio la noticia de la muerte de Julián Figueroa.

“Dijo ‘voy a cenar a ver si agarró sueñito’, se fue a cenar y es cuando Marco le da la noticia. Después de que se espero a que terminara su función primero y que después a que pudiera cenar” Daniel Bisogno

n su intervención, Daniel Bisogno aplaudió que Marco Chacón haya tratado de suavizarle todo el dolor a Maribel Guardia.

“Supongo yo que acomodar todo en la casa, yo creo que evitarle todo eso fue un gran acierto por parte de Marco y además de suavizarle una milésima parte de lo que está sintiendo Maribel en este momento” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno señaló que aunque Julián Figueroa no había presentado problemas de salud, insinuó que su contagio de Covid-19 tal vez le pudo traer consecuencias cardíacas.