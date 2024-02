¿Cuándo llega May December a Netflix México? Esto se sabe sobre la película de Natalie Portman.

En mayo de 2023, el Festival de Cine de Cannes, en Francia, estrenó una de las películas más esperadas del año: May December -titulada en Latinoamérica como Secretos de un Escándalo-.

Protagonizada por Natalie Portman, de 42 años de edad, y Julianne Moore, de 63 años de edad, May December narra la historia de Gracie y Joe, una pareja que comenzó su romance cuando ella tenía 36 años y él solamente 13.

¿Dónde se puede ver May December en México? A continuación te decimos las opciones que tienes para ver esta película aclamada por la crítica.

May December (Netflix)

May December llegó a los cines de México a principios de febrero; ¿cuándo estará en Netflix?

May December, dirigida por Todd Haynes -de 63 años- se estrenó el viernes 1 de diciembre de 2023 en los cines de Estados Unidos.

Más de dos meses después, y tras un largo recorrido por festivales y otras muestras de cine, May December llegó a la cartelera de México el 8 de febrero pasado.

¿Aún no la has visto? Si quieres disfrutarla en la pantalla grande, aún tienes oportunidad de acudir al cine, ya que May December permanece en varios complejos cinematográficos de México.

Si lo tuyo no es acudir al cine, la buena noticia es que se espera que May December llegue a Netflix, plataforma que ya la ofrece en su catálogo de Estados Unidos, tras haber adquirido sus derechos luego de su estreno en el Festival de Cannes.

La mala noticia es que hasta ahora no se sabe cuándo llegará May December al catálogo de Netflix en México.

Uno de las causas sería que Netflix está a la espera de May December salga de la ‘ventana de estrenos’ para anunciar su fecha de llegada a la plataforma en México.

Esto quiere decir que el estreno de May December en Netflix México está sujeto al tiempo que la película permanezca en la cartelera de cines.

May December (Netflix)

¿De qué trata May December, la película protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore?

La vida de Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore) y su joven marido Joe (Charles Melton), vuelve a sacudirse cuando la actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) toca a su puerta, pidiendo ayuda para su nueva película.

Elizabeth Berry interpretará a Gracie en una cinta que abordará su polémica relación con Joe, misma que inició cuando ella era una maestra de 36 años y él, su alumno, apenas tenía 13 años.

Para interpretar mejor a Gracie, Elizabeth Berry se involucra en la dinámica familiar de la pareja que 20 años atrás estuvo inmersa en el escándalo, lo que nuevamente provoca conflictos entre los involucrados.

¿Listo para ver May December, aunque no sea en Netflix México?