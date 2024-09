Tras varias polémicas que se registraron en La Casa de los Famosos 2024, varias marcas decidieron abandonar el reality, sin embargo hay algunas que todavía permanecen.

Luego del éxito de la primera temporada de La Casa de los Famosos, se esperaba que la segunda emisión generara la misma popularidad.

Aunque a través de las redes sociales se ha presumido que La Casa de los Famosos 2024 tiene grandes niveles de audiencia, también ha protagonizado varias polémicas.

Y es que a través de las redes sociales usuarios criticaron las actitudes misóginas mostradas por Adrián Marcelo -de 34 años de edad-, por lo que desde hace varios días pedían su expulsión del reality.

Ante la inactividad de la producción de La Casa de los Famosos 2024, usuarios empezaron a arremeter contra las marcas por patrocinar un reality en el que había violencia.

Tras la presión, varias marcas empezaron a retirar su patrocinio, lo que coincidió con la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024.

La Casa de los Famosos 2024 (Tomada de video)

Ahora que La Casa de los Famosos 2024 luce casi vacía sin sus patrocinadores, te presentamos las marcas que continúan en el reality

A unas semanas de la gran final de La Casa de los Famosos 2024, las marcas decidieron dejar sus patrocinios poniendo en riesgo el futuro del reality.

Y es que es conocido que los patrocinadores juegan un papel fundamental para el desarrollo de los programas y es que son los que dan un financiamiento que es clave para su desarrollo.

Algo que se ha hecho evidente y es que no solo La Casa de los Famosos 2024 luce vacía de marcas, sino que además ya no se han realizado tantas dinámicas pues no se tienen patrocinadores.

En medio de especulaciones sobre qué pasaría con La Casa de los Famosos 2024, se han dado a conocer que algunas marcas permanecen en el reality.

Tras la salida de varios de las marcas, hay algunas que todavía permanecen en La Casa de los Famosos 2024 y a continuación te decimos cuáles son:

Coca-Cola

Santa Clara

Ciel

Mercado Libre

Mercado Pago

DiDi

Eternal Secret

Sognare

Price Shoes

La Casa de los Famosos 2024 en vivo (Captura de video)

Estas son las marcas que han dejado de patrocinar La Casa de los Famosos 2024

Aunque La Casa de los Famosos 2024 no se han pronunciado sobre el retiro de patrocinios, varias marcas emitieron comunicados en el que anunciaban que ya no estarían en el reality.

Entre las marcas que ya no están en La Casa de los Famosos 2024 se encuentran:

Rexona

Holanda

Knorr

Unilever

Vips

Nutrioli

Nestlé

Purina

Sabritas

Lala

Nescafé