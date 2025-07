Livia Brito -de 38 años de edad- tiene prohibido dirigirse a la prensa por orden directa de Juan Osorio.

Fue así como lo dio a conocer el productor durante una conferencia por el estreno de Amanecer, su nueva telenovela.

“No tiene autorización de hablar”, dice Juan Osorio de Livia Brito

Juan Osorio -de 68 años de edad- tuvo una plática con la actriz de cómo sería su comportamiento en el evento de Amanecer.

Esto después del fallo a favor del paparazzi que fue agredido por Livia Brito durante el 2020 en Cancún.

Livia Brito (@liviabritopes / Instagram)

Durante la conferencia reporteros notaron que Livia Brito, pese a ser protagonista de la telenovela, no habló con nadie de la prensa.

Por lo que, sospechando un regaño, cuestionaron a Juan Osorio por esta actitud por parte de la actriz.

“Fue auténticamente instrucciones mías”, negando que en algún punto le haya llamado la atención a Livia Brito por su actual escándalo.

En este sentido el productor explicó que no quiso desviar la atención de Amanecer a temas ajenos al proyecto.

Del mismo modo, Juan Osorio dijo tener una opinión y una postura en torno al caso que rodea a su protagonista.

Pero, fiel a su propósito de no hablar de cosas que no fueran el proyecto, no quiso compartirla con la prensa.

“Aquí en esta prensa nadie me va a robar la atención de un proyecto en el que traje a la prensa, traje todo un evento para lo que es Amanecer. En el momento que haya otra entrevista ella no tiene autorización de hablar”. Juan Osorio

¿Qué pasó con Livia Brito? Paparazzi agredido por la actriz ganó caso en su contra

Fue a finales de junio cuando se anunció que Livia Brito había perdido el caso contra Ernesto Zepeda, el paparazzi agredido.

Ahora la actriz deberá pagar un millón 200 mil pesos de indemnización.

En octubre de 2021 inició el pleito legal entre la actriz y el paparazzi, siendo este último quien interpuso una demanda civil.

En su denuncia, Ernesto Zepeda declaró que Livia Brito y su entonces novio, Mariano Martínez, lo agredieron físicamente.

Por este encuentro el paparazzi sufrió de lesiones que requirieron de suturas. Esto sumado a los daños de su equipo de trabajo.