Luego de mucha expectativa, Netflix estrenó el live-action de Avatar: The Last Airbender; aunque parece que en Rotten Tomatoes no le está yendo muy bien en críticas.

Al momento la calificación de Avatar: The Last Airbender es de un 60% de aprobación en Rotten Tomatoes; aunque con una tendencia a la baja.

La crítica ha considerado que esta versión del clásico animado no está a la altura; aunque es divertida, parece más un contenido genérico que otra cosa.

De ahí que no se muestren muy entusiasmados con la calidad de esta primera temporada, además de poner en duda la continuidad para una segunda entrega.

Avatar: La Leyenda de Aang (Netflix)

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes de Avatar: The Last Airbender?

En general la crítica en Rotten Tomatoes menciona que Avatar: The Last Airbender no encuentra bien su público, pues va de un show para niños modernos a uno para fans adultos.

En Variety ven a Avatar: The Last Airbender como “Una actuación cursi y algunos diálogos tipo Disney Channel convierten lo que podría haber sido una aventura épica rotunda en un ruido sordo.”

Pittsburgh Tribune dice en su reseña en Rotten Tomatoes que “Los niños perdonarán muchas cosas y los efectos no restan valor a la historia. Pero los adultos podrían sentirse decepcionados.”

Mientras The Daily Beast considera que no ofrece nada nuevo; “Avatar: The Last Airbender grita “adaptación”, con sus rígidos arquetipos de personajes y evitando de cualquier alteración notable.”

Avatar: The Last Airbender (Netflix)

La audiencia no está de acuerdo con la calificación de Avatar: The Last Airbender en Rotten Tomatoes

Si bien la crítica no ve como algo sorprendente a Avatar: The Last Airbender, cosa que demuestra la calificación en Rotten Tomatoes, la audiencia es diferente.

Los fans le han dado a Avatar: The Last Airbender un 75% en Rotten Tomatoes; que si bien, mantiene a la serie como un producto “mediano”, los comentarios son más positivos.

La mayoría se alegra que no sea una adaptación fiel, además de que celebran a actores y actrices, así como los cambios que hicieron en personajes como Sokka.

Aunque concuerdan con que no se acerca a la serie animada original, reconocen que hay mucho potencial que se puede explorar en temporadas posteriores.

Avatar: The Last Airbender en Rotten Tomatoes (Especial)

Con información de Rotten Tomatoes.