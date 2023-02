A través de redes sociales se dio a conocer la muerte de Austin Majors de 27 años, conocido por haber sido un niño actor de la serie NYPD Blue de Estados Unidos en la década de los 90′s.

La noticia de la muerte de Austin Majors, cuyo nombre real era Austin Setmajer-Raglin, fue dada a conocer por su hermana Kali Raglin en su cuenta de Instagram.

Ahí mencionó que Austin Majors murió en la noche del pasado 11 de febrero; en su publicación señaló que le parecía surreal que su hermano haya muerto, pues aún tenía mucho por vivir.

Por su parte la familia mandó un comunicado donde mencionan que Austin Majors era una persona amorosa y brillante que los hacía sentir orgullosos, y que lo extrañarán profundamente.

Era un ser humano cariñoso, artístico, brillante y amable. Austin tomó gran alegría y orgullo en su carrera como actor. Era un Eagle Scout activo y se graduó de Salutatorian en la escuela secundaria. Luego se graduó de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC con una pasión por la dirección y la producción musical. La hermana menor de Austin, Kali, dice que sus mejores recuerdos con Austin fueron crecer en el set con él, ser voluntaria en eventos con “Kids With a Cause” y viajar juntos como mochileros. Austin era el tipo de hijo, hermano, nieto y sobrino que nos enorgullecía y lo extrañaremos profundamente por siempre. Comunicado de la familia de Austin Majors

¿Cómo murió Austin Majors?

Si bien no hay información oficial sobre las causas de muerte de Austin Majors, de acuerdo con fuentes de TMZ, se sospecha que el actor ingirió una cantidad letal de fentanilo.

Los exámenes toxicológicos al cuerpo de Austin Majors ya fueron hechas, aunque los resultados podrían tardar varios meses en ser revelados.

Asimismo se reveló que el cadáver del actor fue encontrado en una casa para personas sin hogar en Los Angeles, donde habría estado viviendo desde hace ya bastante tiempo.

Previo a su muerte, su nombre se hizo tendencia en Estados Unidos, debido a que apareció en Los Angeles Daily News, cuando la alcaldesa Karen Bass visitó dicho lugar.

Austin Majors (@kaliraglin_)

Austin Majors batalló en su carrera como actor

Si bien Austin Majors fue una revelación en NYPD Blue con su personaje de Theo Sipowicz, al que interpretó durante 7 temporadas; posterior a esto no volvió a tener un papel relevante.

Toda la carrera de Austin Majors se basó en hacer apariciones especiales en diversos programas de Estados Unidos, sin tener nunca un rol estable en alguno de estos.

Austin Majors apareció en algunos episodios de ER, NCIS, Esposas Desesperadas, Hércules y According to Jim; lo más reciente que hizo fue en How I Met Your Mother en 2009.

Muchos fans han mencionado que esta caída en su carrera lo habría llevado a vivir en las calles, a experimentar con las drogas, y a su posterior muerte el pasado 11 de febrero.

Con información de TMZ, Kali Raglin y Variety.