Apple TV Plus se puso guapo y revela que tendrá días gratis para que veas su contenido exclusivo de la plataforma pero ¿también en México?

A través de sus redes sociales oficiales, Apple TV Plus dio a conocer que tendrá unos días para que puedas ver todo su catálogo gratis y te decimos si también en México.

Por lo que así tendrás una buena opción para darle la bienvenida al 2025 disfrutando de todo lo que ofrece Apple TV Plus y de forma gratuita.

Apple TV Plus tendrá su catálogo gratis por estos días ¿en México?

Tal y como anunció Apple TV Plus en sus redes sociales, abrirá gratuitamente su catálogo para aquellos usuarios que no tengan suscripción pero ¿también aplica para México?

Pues de acuerdo al anunció, los días 4 y 5 de enero del 2025, el catálogo de Apple TV Plus será gratis en donde podrás ver series y películas de la plataforma.

Es decir que podrás disfrutar de todo el contenido de Apple TV Plus sin necesidad de suscribirte; aunque solamente por esos días.

De momento, no se ha revelado si es que estos días gratis de Apple TV Plus tengan algún tipo de restricción en regiones o países, por lo que en México también aplica esta promoción.

El motivo de que Apple TV Plus abra su catálogo a usuarios que no tienen suscripción, no solamente es para festejar el inicio del año 2025.

Sino también como una forma de promocionar todo lo que vendrá durante este año a su catálogo entre series, películas y documentales para todos los usuarios, incluidos los de México.

¿Cómo ver gratis Apple TV Plus el 4 y 5 de enero del 2025?

Como ya se anunció, Apple TV Plus dio a conocer que el 4 y 5 de enero tendrá su catálogo gratis a todos aquellos usuarios que no tengan suscripción.

Pero ¿cómo puedes ver el catálogo de Apple TV Plus gratis y desde México? Para acceder a la plataforma deberás hacer lo siguiente:

Abrir en cualquier dispositivo la aplicación de Apple TV Plus el 4 y 5 de enero No será necesario que introduzcas una forma de pago Bastará con que comiences a navegar por el catálogo de Apple TV Plus y veas lo que más te guste

Cabe mencionar que el que Apple TV Plus abra su catálogo de manera gratuita era algo que la plataforma nunca había hecho.

Y solamente, como en cada plataforma, se limitaba a ofrecer pruebas gratuitas de una semana antes de comenzar a cobrar por la suscripción.

También había promociones para nuevos clientes que compraran nuevos dispositivos Apple, permitiéndoles acceder por cierto tiempo o viendo primeros episodios de algunas series.

Apple TV Plus tendrá en 2025 más de 250 producciones originales entre series y películas y han logrado poco más de 533 premios y más de 2 mil nominaciones a diferentes premios y categorías.