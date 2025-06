Poncho Cadena -de 52 años de edad- y Carlos Quitarte tuvieron rencillas en MasterChef Celebrity 2025.

La última emisión de MasterChef Celebrity 2025 estuvo intensa, pues Carlos Quirarte aseguró que el chef Poncho Cadena los presionó en el reto de campo.

El domingo 8 de junio fue la onceava emisión de MasterChef Celebrity 2025 y hubo un reto de campo, pero el equipo de Carlos Quirarte perdió.

Al final del reto, Carlos Quirarte -de 40 años de edad- expresó que sintió que el chef Poncho Cadena los había presionado.

El chef Poncho Cadena se molestó por el comentario y lanzó una amenaza a Carlos Quirarte.

“Nunca había escuchado un capitán que se atreviera a decirme eso, ni si quiera en la cocina, me parece terrible. Yo a partir de hoy no me acerco a decirte ni un comentario”

Poncho Cadena