Luego de los fuertes rumores sobre el supuesto despido del periodista de 64 años de edad, Javier Alatorre de TV Azteca.

Ahora es el propio Javier Alatorre quien desmiente su supuesto despido de TV Azteca reaccionando a un video donde se aclara todo lo que se ha dicho.

Reaccionando a un video donde se aclara todo es como Javier Alatorre desmiente su despido de TV Azteca

A través de la red social de X, el periodista Javier Alatorre desmiente su despido de TV Azteca, reaccionando a un video donde se aclara todo de parte de Pedro Ferriz Hijar de 45 años de edad, poniendo fin a los dichos sobre su salida de la televisora del Ajusco:

“Un abrazo querido Pedro”.

Un abrazo querido Pedro. https://t.co/gKL0Amrdj4 — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) August 6, 2025

Supuesto despido de Javier Alatorre de TV Azteca habría sido orquestado por el Gobierno

Tras desmentir el rumor del despido de Javier Alatorre de TV Azteca, también se señaló a los culpables de este chisme.

Luego de que Pedro Ferriz Hijar precisará que ante una llamada telefónica con el propio Javier Alatorre el rumor de su despido de TV Azteca fue por parte del Gobierno de la 4 transformación.

Ante un ataque directo por parte del Gobierno para el empresario de 69 años de edad, Carlos Salinas Pliego.

“Es una falsa narrativa impulsada desde el gobierno de la 4 transformación… estos cabrones no tiene nada de qué hablar al grado de que busca amedrentar a Carlos Salinas Pliego, sabemos cual es la idea”.

Asimismo, Pedro Ferriz Hijar argumento que el rumor del despido de Javier Alatorre de TV Azteca, también sirvió de amenaza con un solo fin, pues el Gobierno lo que busca es tener de vuelta la concesión de Carlos Salinas Pliego , así como de “espantar a otros” si es que no siguen sus lineamientos.

“Eventualmente arrebatar la concesión de Carlos Salinas Pliego de TV Azteca para que la concesión regrese al pueblo de México… ya no saben ni que inventar y de paso dar un escarmiento a los otros concesionario del país para que se anden por la sombrita”

Argumento que coincide a la reciente reacción de Carlos Salinas Pliego al rumor de despido de Javier Alatorre, y por lo que el empresario también señaló al Gobierno de sabotaje.