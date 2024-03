Alfredo Adame -de 65 años de edad- sacó su lado más ardido tras ser eliminado de La Casa de los Famosos 2024, pues hasta empezó a atacar a Lupillo Rivera.

La salida del polémico actor fue la gran sorpresa de la gala de eliminación, pues en definitiva nadie se esperaba ver fuera a Alfredo Adame.

Ya que durante toda su estancia se consideraba a sí mismo como uno de los habitantes más fuertes de La Casa de los Famosos 2024.

Sin embargo, se podría decir que el actor se confió de más, pues no consiguió los votos suficientes para ser salvado, convirtiéndose así en el noveno eliminado.

Por lo que no pasó mucho para que Alfredo Adame diera su opinión al respecto, muy al estilo que lo caracteriza.

Tras su eliminación en La Casa de los Famosos 2024, Alfredo Adame se dirigió por primera vez a las cámaras estando fuera de la casa.

Momento que aprovechó para expresar todo su sentir, señalando en primer lugar que no entiende su salida del programa.

Pues, en sus palabras, considera que jamás fue ofensivo ni irrespetuoso con ninguna de las habitantes de La Casa de lo Famoso 2024 y que en general no hizo nada malo.

“Yo considero que no hice nada mal. No cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer”.

Alfredo Adame