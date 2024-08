Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se disculpó de nueva cuenta con Gala Montes y le pidió ayuda por sus problemas pero, ¿fue sincero al respecto?

Para estas alturas no es secreto para nadie que Adrián Marcelo y Gala Montes -de 24 años de edad- han tenido fuertes peleas en La Casa de los Famosos México 2024.

Tanto el youtuber como la actriz han cumplido ya tres semanas dentro de La Casa de los Famosos México 2024, siendo la última de ellas la más intensa para los habitantes.

Pues en más de una ocasión Adrián Marcelo y Gala Montes se enfrentaron por las burlas del youtuber a la actriz por sus problemas de ansiedad y depresión.

Sin embargo todo ha dado un giro de tuerca al inicio de la semana cuatro de La Casa de los Famosos México 2024.

Pues todo parece indicar que Adrián Marcelo y Gala Montes han limado asperezas y están dispuestos a empezar de cero.

Aunque fans de La Casa de los Famosos México 2024 dudan de las palabras y la sinceridad del youtuber con la actriz.

Fue durante el inicio de la cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2024 que Adrián Marcelo sorprendió al disculparse con Gala Montes.

El youtuber y la actriz sostuvieron una plática privada en la cual hablaron de los recientes acontecimientos en los que se vieron involucrados:

“Sí la he cagado sinceramente, porque ya van dos situaciones en las que estoy enojado cuando discutimos y si estoy así puedo encontrar puentes. Lo único que quiero es no dejarte tan mala imagen. Sinceramente me caes bien”.

Adrián Marcelo continuó diciendo que está convencido de que hay momentos en los que ambos se han podido llevar bien.

Por lo que confía que en futuro ambos puedan entablar una amistad. Aprovechando para pedirle disculpas a Gala Montes por su actitud.

Sus disculpas no fueron único que escuchó Gala Montes de Adrián Marcelo, pues por fin el influencer admitió estar atravesando por fuertes problemas.

Esto ya que Adrián Marcelo reconoció ante la actriz que realmente la está pasando mal en La Casa de los Famosos México 2024.

Siendo el youtuber quien reconoció estar atravesando por problemas, mismos que se derivan del síndrome de abstinencia que está atravesando:

“Me ha tocado bien difícil y le atinaste ayer. O sea, sí he tenido un tema de abstinencia, no te voy a mentir. Eso me ha puesto un poco intolerante, pero lo único que te quiero transmitir es que no paso por alto lo que tienes”.

Adrián Marcelo