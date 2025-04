¿Adolescencia temporada 2? Revelan que la serie de Netflix podría tener una secuela ante su éxito en la plataforma.

De acuerdo con Deadline, Adolescencia podría tener una temporada 2, pues la serie ya es una de las 10 más vistas en Netflix.

Lo cual ha convertido a la serie de Adolescencia en un fenómeno mundial, y la temporada 2 podría ser más que un hecho.

¿Habrá Adolescencia temporada 2? Esto es lo que se sabe de la serie de Netflix

Tal y como se reveló, la nueva serie de Netflix, Adolescencia, ya es un éxito en la plataforma de streaming.

Pues a tan solo tres semanas de su estreno, Adolescencia ya está entre las 10 series más vistas de Netflix.

Y es que aunque la trama de Adolescencia pareciera tener un cierre, quedaron algunos cabos sueltos que podrían resolverse en la temporada 2.

Stephen Graham y Jack Thorne , creadores de la serie de Adolescencia en Netflix, revelaron en una reciente entrevista en This Morning , sobre una posible temporada 2.

Sin embargo, de hacerse Adolescencia temporada 2, se descarta que la serie se centre en Jamie Miller, pues su historia está terminada.

“En términos de una segunda temporada, creo que la historia de Jamie está terminada. No creo que haya más por contar sobre él, así que no creo que haya una temporada dos” Jack Thorne

Adolescencia, la miniserie de Netflix ¿es una historia real? (Netflix)

Adolescencia temporada 2 está a discusión entre Netflix y la productora de la serie

Si bien en un principio se ha revelado que la trama de Miller terminó, es probable que Adolescencia temporada 2 regrese con una nueva historia por contar.

Pues de acuerdo con el reporte de Deadline, este revela que la productora está en conversaciones con los guionistas y productores de Adolescencia para una temporada 2.

Por lo que no se descarta contar historias sobre el movimiento #MeToo, She Said o el racismo institucional en Nickel Boys.

De momento, la discusión sobre Adolescencia temporada en Netflix está sobre la mesa, por lo que habrá que esperar más noticias sobre si es que los guionistas y productores aceptan o declinan.

Hasta ahora, los números de Netflix sitúan a la serie de Adolescencia en el puesto número 4 de las series más vistas de la plataforma.