Raúl Méndez volverá a interpretar su personaje de “Chacorta” en Dinastía Casillas y sus fans están sorprendidos.

“Chacorta” muere en la segunda temporada de El Señor de los Cielos, pro la historia dará un giro inesperado en el spin off de la serie, Dinastía Casillas.

¿Quién es Raúl Méndez? El actor que interpreta a “Chacota” en Dinastía Casillas

Raúl Méndez Martínez es un actor originario de Torreón, Coahuila, conocido por su trabajo en teatro y televisión.

“Chacorta” es uno de los personajes más conocidos de Raúl Méndez y retomará su papel tras 11 años de ausencia de El Señor de los Cielos.

En esta ocasión, Raúl Méndez regresa a Dinastía Casillas y sus fans no podían creer la sorpresa que les preparaba Telemundo.

Raúl Méndez (Raúl M)

¿Qué edad tiene Raúl Méndez?

Raúl Méndez nació el 11 de abril de 1975; actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Raúl Méndez?

Raúl Méndez está casado con Carmen Muga, de 33 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Méndez?

Raúl Méndez es Aries y las personas bajo este signo zodiacal tienen liderazgo y buscan tener iniciativa.

¿Cuántos hijos tiene Raúl Méndez?

Raúl Méndez tiene una hija con Carmen Muga llamada Yulia Méndez.

¿Qué estudió Raúl Méndez?

Raúl Méndez estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Monterrey y en La Casa del Teatro con Luis de Tavira.

Raúl Méndez (Instagram/@raulmijomendez)

¿En qué ha trabajado Raúl Méndez?

Raúl Méndez ha trabajado en teatro, cine y televisión en producciones como Matando Cabos, la cual lo llevó a ser nominado a premio Ariel.

Ha trabajado en series como:

Las Aparicio

Sense8

Narcos

El Señor de los Cielos

La Viuda Negra

Miguel

Enemigo íntimo

Senda Prohibida

Dinastía Casillas

Raúl Méndez ha trabajado en producciones cinematográficas nacionales e internacionales:

Fidel

El Tigre de Santa Julia

La leyenda del zorro

Kilometro 31

Hidalgo: La historia jamás contada

Raúl Méndez (Instagram/@raulmijomendez)

Raúl Méndez volverá a interpretar a “Chacorta” para la serie Dinastía Casillas

Uno de los personajes más conocido de El Señor de los cielos fue “Chacorta”, el hermano de Aurelio Casillas.

“Chacorta” murió en la segunda temporada de El Señor de los Cielos, pero el personaje regresará 11 años después en Dinastía Casillas, el spin off de la serie.

Dinastía Casillas reveló el regreso de “Chacorta” en su trailer oficial, donde el personaje lanzaba un speech contra su familia.

En la trama de Dinastía Casillas, “Chacorta” será un villano que buscará destruir a su sobrino Ismael Casillas, nuevo líder del cártel familiar.