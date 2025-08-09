Pedro Hernández fue detenido por la Policía de Investigación por el asesinato de su amigo en la Ciudad de México (CDMX) luego de estar 27 años prófugo; te damos todos los detalles del caso.

De acuerdo con la información, Pedro Hernández asesinó a su amigo Javier en 1997 y desde esa época se encontraba prófugo de la justicia; sin embargo, hoy ya está detenido por este crimen.

La razón por la que Pedro Hernández asesinó a su amigo fue porque se enteró que el fallecido mantenía una relación sentimental con una de sus hijas, quien en ese entonces era menor de edad.

Lo que se sabe del caso de Pedro Hernández, estuvo 27 años prófugo pero hoy está detenido

Pedro Hernández fue detenido por el asesinato de su amigo en CDMX tras 27 años prófugo

El pasado jueves 7 de agosto se dio a conocer un video en redes sociales del como Pedro Hernández fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía de la CDMX en calidad de detenido.

De acuerdo con la información, Pedro Hernández quedó bajo el resguardo de la Fiscalía de CDMX en espera de que se realice su primera audiencia ante un juez, quien determinará si será vinculado a proceso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el veredicto de su audiencia de Pedro Hernández ni las medidas cautelares impuestas por el juez por el asesinato cometido hace 27 años.