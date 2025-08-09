Regina, mujer de 19 años que atropelló al niño Emiliano en la Ciudad de México (CDMX), fue vinculada a proceso por el delito de lesiones culposas, sin embargo, llevará su proceso en libertad.

Así lo determinó un juez de control con sus medidas cautelares, entre las que estipuló que Regina tendrá prohibido salir del país, toda vez que deberá presentarse a firmar cada 15 días.

Fue el 3 de agosto de 2025 cuando Regina, en supuesto estado de ebriedad, atropelló al niño Emiliano y a su padre en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que la familia exige justicia a las autoridades pues el menor se encuentra en estado grave.

Regina, mujer que atropelló al niño Emiliano en CDMX, fue vinculada a proceso, pero llevará proceso en libertad

Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Regina, la mujer de 19 años que atropelló al niño Emiliano y a su padre en la CDMX.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de CDMX informó que logró la vinculación a proceso de Regina, acusada por el delito de lesiones culposas, aunque esta llevará su proceso en libertad.

Al respecto, como parte de la primera audiencia un un juez de control emitió las siguientes medidas cautelares en contra de Regina:

depósito de una garantía económica

presentación cada 15 días ante la autoridad

la entrega de su pasaporte, por lo que tiene prohibido salir del país sin una autorización judicial

suspensión de su licencia de conducir

orden de restricción para no acercarse ni comunicarse con los padres de Emiliano, ni con el propio menor

Asimismo, el juez determinó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

Y es que la familia de Emiliano señala que Regina conducía en estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente, situación que podría agravar la sentencia en contra de la mujer de 19 años.

Piden justicia para Emiliano, menor atropellado por Regina en CDMX (Tomada de X )

Emiliano perdió una pierna tras ser atropellado por Regina en CDMX; continúa grave en el hospital

Familiares de Emiliano, menor que fue atropellado por Regina en calles de CDMX, informaron que perdió una pierna debido a las lesiones que presentaba.

Al respecto, manifestaron que el niño Emiliano continúa luchando por su vida, pues los médicos señalan que su estado de salud continúa grave.

Debido a esta situación salieron a las calles a manifestarse y exigir justicia para Emiliano, pues reprocharon que Regina, la mujer de 19 años que lo atropelló, seguirá su proceso en libertad.

Acompañados con pancartas con mensajes como “justicia par Emiliano” o “Regina debes pagar”, se dieron cita en la colonia San Rafael para elevar sus protestas a las autoridades de CDMX.