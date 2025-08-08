Vendedores del bazar-tianguis de músicos de Taxqueña en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), denunciaron ser amenazados para realizar la instalación de sus puestos, cuya tradición cuenta con 40 años de historia.

Pese a que las autoridades locales dijeron desconocer las acciones de este operativo, los comerciantes afirmaron que el martes 22 de julio, personal de Vía Pública y elementos de la policía capitalina impidieron la instalación del bazar.

En este sentido, cabe recordar que el tianguis del músico de Tasqueña está vinculado al Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), por lo que actualmente, al menos 140 familias de maestros instrumentistas, en su mayoría de la tercera edad, dependen de los ingresos de este lugar.

Tianguis de músicos de Taxqueña en la CDMX (@YoXLas40Horas2 / Tomada de X)

Bazar-tianguis de músicos de Taxqueña: Vendedores denuncian que los dejaron instalarse por el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA

Los comerciantes que denunciaron amenazas para instalar el bazar-tianguis de músicos de Taxqueña, señalaron el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA como la causa del operativo que denunciaron el 22 de julio.

En entrevista para el diario La Jornada, Tonahtiuh García, quien desde hace 30 años se instala en el tianguis, dijo que las autoridades consideran estas acciones como un "rescate del espacio público“:

“Ellos lo llaman rescate del espacio público, aunque para nosotros es un concepto que usa la autoridad para retirar a los ‘indeseables’, a los que puedan ‘afear’ el espacio que ellos quieren construir” Comerciante

También en el contexto del Mundial 2026, el 4 de mayo, el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto, dio a conocer los detalles del proyecto "Ciclovía Gran Tenochtitlán“ en la Calzada de Tlalpan, que tendrá una extensión de 36 kilómetros, cuyas obras pondrían en riesgo el tianguis.

Además del proyecto de la ciclovía, el Gobierno de la CDMX contempla obras de ampliación en el Tren Ligero.

“Su objetivo es desaparecernos”, reclama vendedor del Bazar-tianguis de músicos de Taxqueña

Por su parte, la cuenta de X “Yo por las 40 horas” se sumó a las denuncias respecto al operativo para evitar la instalación del bazar-tianguis de músicos de Taxqueña, situación que adjudicó a la gentrificación y al Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

“Su objetivo es desaparecernos de la mirada de nacionales y extranjeros para el mundial”, citó la organización social en relación a uno de los comerciantes del tianguis.

Además, la cuenta de X destinada a las demandas de grupos sociales de trabajadores, señaló que no existe un plan para reubicar el tianguis de Tasqueña.