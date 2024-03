¿Ya escuchaste We Can’t Be Friends, de Ariana Grande? Te traemos la letra completa en español, de la canción que le está llegando a todos.

El 8 de marzo, Ariana Grande, de 30 años de edad, estrenó ‘We Can’t Be Friends’, el segundo sencillo de su nuevo disco titulado Eternal Sunshine.

Según algunas teorías, la letra de ‘We Can’t Be Friends’ sería ser un guiño a su ruptura con Dalton Gómez, su exmarido de 28 años de edad.

Ariana Grande: Letra de ‘We Can’t Be Friends’ hablaría sobre su fallido matrimonio

A mediados de 2023, una fuente habló con Entertainment Tonight, señalando las posibles causas del divorcio de Ariana Grande, mismo que recientemente había ocurrido.

El informante dijo que todo se resumía a que, pese al amor entre Ariana Grande y su ahora exmarido, no funcionaban como pareja porque “no encajaban bien”.

“Ariana y Dalton intentaron hacer que las cosas funcionaran, pero al final no encajaban bien” Informante

¿Ariana Grande se enamoró de un hombre casado? We Can’t Be lo diría

Otra fuente le dijo a la revista People que cuando Ariana Grande y Dalton Gomez se dieron cuenta de que su matrimonio no funcionaría, decidieron trabajar “silenciosa y amorosamente en su amistad”.

El proceso habría sido muy difícil para Ariana Grande, lo que se reflejaría en la letra de ‘We Can’t Be Friends’, que a continuación presentamos.

Otras teorías apuntan a que ‘We Can’t Be Friends’ habla sobre el nuevo romance de Ariana Grande con el actor Ethan Slater.

Según reportes, la pareja inició su romance durante el rodaje de la película ‘Wicked’, cuando ambos seguían casados.

La letra de ‘We Can’t Be Friends’ reflejaría el esfuerzo de Ariana Grande por no enamorarse de Ethan Slater, con quien ahora sostiene abiertamente una relación amorosa.

Esto, mientras Lilly Jay, la exesposa de Ethan Slater tacha a Ariana Grande de mal amiga, pues afirma que los tres salieron juntos en varias ocasiones y hasta intercambiaban likes en redes.

A continuación te dejamos la letra completa de We Can’t Be Friends, tanto en inglés como en español, para que saques tus propias conclusiones.

We Can’t Be Friends: Letra en español y video de la nueva canción de Ariana Grande

I didn’t think you’d understand me - Creo que no me entiendes

How could you ever even try? - ¿Como podrías siquiera intentarlo?

I don’t wanna tiptoe, but I don’t wanna hide - No quiero andar de puntitas, pero no quiero esconderme

But I don’t wanna feed this monstrous fire - Pero no quiero alimentar este fuego monstruoso

Just wanna let this story die - Solo quiero dejar que esta historia muera

And I’ll be alright - Y estaré bien

We can’t be friends - No podemos ser amigos

But I’d like to just pretend - Pero me gustaría simplemente fingir

You cling to your papers and pens - Te aferras a tus papeles y bolígrafos

Wait until you like me again - Espera hasta que yo te guste una vez más

Wait for your love - Esperar por tu amor

My love, I’ll wait for your love - Mi amor, voy a esperar por tu amor

Me and my truth, we sit in silence, mmm - Yo y mi verdad, las dos nos sentamos en silencio

Babygirl, it’s just me and you - Bebé, somos solamente tú y yo

’Cause I don’t wanna argue - Porque no quiero pelear

But I don’t wanna bite my tongue, yeah, I think I’d rather die - Pero no quiero quedarme mordiendo la lengua, sí, preferiría morir

You got me misunderstood - Me malinterpretaste

But at least I look this good - Pero al menos luzco bien así

We can’t be friends - No podemos ser amigos

But I’d like to just pretend - Pero me gustaría simplemente fingir

You cling to your papers and pens - Te aferras a tus papeles y bolígrafos

Wait until you like me again - Te aferras a tus papeles y bolígrafos

Wait for your love - Esperar por tu amor

My love, I’ll wait for your love - Mi amor, voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

My love, I’ll wait for your love - Mi amor, voy a esperar por tu amor

Know that you made me - Sabes que me creaste

I don’t like how you paint me, yet I’m still here hanging - No me gusta cómo me pintas, pero sigo aquí colgado

Not what you made me, somethin’ like a daydream - No es lo que me hiciste, algo así como un sueño

But I feel so seen in the night - Pero me siento tan visto en la noche

So for now, it’s only me - Entonces por ahora soy solo yo

And maybe that’s all I need - Y tal vez eso sea solo lo que necesito

But I’d like to just pretend - Pero me gustaría simplemente fingir

You cling to your papers and pens - Te aferras a tus papeles y bolígrafos

Wait until you like me again - Espera hasta que yo te guste una vez más

Wait for your love - Esperar por tu amor

My love, I’ll wait for your love - Mi amor, voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

My love, I’ll wait for your love - Mi amor, voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor

I’ll wait for your love - Voy a esperar por tu amor